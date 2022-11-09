İki popüler kripto para borsasında yaşanan gerginlik Binance'ın açıklamasıyla şimdilik sona erdi! Peki şimdi ne olacak? Düşüşler devam edecek mi?

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Kripto para gündemine birkaç gündür bomba gibi düşen olayda Binance, FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyurdu. Kripto para borsası daha önceki açıklamalarında Amerika Birleşik Devlet’lerinin FTX US’a açtığı soruşturmadan dolayı satın alma işleminin gerçekleşmesi halinde borsanın ABD kolunu almayacağını duyurmuştu.

Binance, FTX’i Satın Almayacak!

Hacim bakımından lider kripto para borsası olan Binance, son yaptığı açıklamalarında günlerdir gündemde olan FTX’i satın alma işleminden uzaklaştığını resmen duyurdu. Binance sözcüsü, konu hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Umudumuz FTX kullanıcılarına likidite sağlamak adına destek olabilmekti. Ancak sorunlar kontrolümüzün veya yardım yeteneğimizin ötesinde.

Önde gelen kripto para borsası Binance’ın yetkilileri açıklamalarının sonunda, sorunun kontrol edilebilecek bir noktadan çıktığı için yardımcı olamayacaklarını belirterek açıklamalarında şunları söyledi:

Kurumsal durum tespitinin yanı sıra yanlış kullanılan müşteri fonları ve iddia edilen ABD ajans soruşturmalarıyla ilgili en son haber raporlarının bir sonucu olarak, FTX’in satın alımını takip etmemeye karar verdik.

Kripto Paralara Düzenleme Çağrısı

Bununla birlikte ABD düzenleyicilerinin başlattıkları soruşturmaya ve kripto para ekosisteminde gerekli düzenlemelerin yapılması sonucunda piyasanın daha iyi bir konuma gelebileceğine dikkat çeken Binance sözcüsü, açıklamalarında son olarak şunları vurguladı:

Bir sektördeki büyük bir oyuncu her başarısız olduğunda, bireysel tüketiciler zarar görecektir. Son birkaç yıl içerisinde kripto para ekosisteminin daha esnek hale geldiğini görüyoruz. Zamanla, kullanıcı fonlarını kötüye kullanan aykırı değerlerin serbest piyasa tarafından ayıklanacağına da inanıyoruz. Düzenleyici çerçeveler geliştirildikçe ve endüstri daha fazla yerelleşmeye doğru gelişmeye devam ettikçe, ekosistem daha da güçlenecek.

Öte yandan birkaç gündür gündemde olan satın alma işlemi, kripto para piyasalarında derin düşüşlere sebep olmuştu. Binance’ın aldığı karar neticesinde önümüzdeki günlerde kripto para piyasalarında ne gibi değişiklikler görülecek henüz belirsizliğini koruyor.