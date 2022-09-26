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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borası Binance, LUNC topluluğunun bir süredir dillendirdiği talebe yanıt verdi. Kripto para borsası, LUNC için spot ve marjin ticaret çiftlerinde uygulanan tüm alım satım ücretleri için heyecanlandıran token yakımını destekleyeceğini belirtti.

İşlem Ücretleri Token Yakımında Kullanılacak

Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda, “Binance, kullanıcılar için iyi bir ticaret deneyimi sağlarken LUNC topluluğunun alım satım ücretlerini yakma önerisine yanıt olarak, tüm alım satım ücretlerini LUNC spot ve marj alım satım çiftlerini LUNC yakım adresine göndererek yakmak için bir yakım mekanizması uygulayacak. Yakımı yapılacak belirli LUNC miktarı, USDT cinsinden eşdeğer değeri ve zincir üstü işlem kimliği, bir sonraki duyuruya kadar bu duyuruda her hafta güncellenecek.” notunu düştü.

Binance’ın başlattığı LUNC yakım mekanizması için LUNC spot ve marjin ticaret çiftlerinde yakımı gerçekleştirilecek toplam işlem ücretinin hesaplanması her hafta Pazartesi günü TSİ 03.00’da yapılacak. Devam eden yakımlara ilişkin bir sonraki yakım işlemi ve haftalık rapor ise her hafta Salı günü TSİ 03.00 itibarıyla güncellenecek. Yakılacak LUNC spot ve marjin ticaret çiftlerindeki ilk işlem ücreti grubu 21/09/2022 tarihi ile 02/10/2022 tarihleri arasında, TSİ 02.59 arasında hesaplanacak.

Öte yandan 21/09/2022, TSİ 03.00 ila 27/09/2022, TSİ 03.00 tarihleri arasında Binance Spot Likidite Sağlayıcı Programı’na yönelik LUNC spot ve marj ticaret çiftlerindeki ücret indirimleri yakımı yapılacak miktardan hariç tutulacak. LUNC dışında bir token’a (örneğin USDT, BUSD ve BNB) toplanan LUNC spot ve marjin ticaret çiftlerindeki işlem ücretleri her hafta Pazartesi günü TSİ 03.00’da Binance’de gerçek zamanlı fiyattan LUNC’ye dönüştürülecek. LUNC yakım mekanizması, BNB ücret indirimlerini, ücret iadelerini veya diğer herhangi bir ücret ayarlaması veya ücret indirimini etkilemeyecek. Binance Spot Likidite Sağlayıcı Programı’nın LUNC spot ve marj ticaret çiftlerine yönelik ücret indirimi uygulaması ise 27/09/2022 tarihinden itibaren sona erecek.

LUNC Fiyatı Sert Yükseldi

Binance’ın LUNC için yaptığı duyurunun ardından altcoin‘in fiyatı sert yükseldi. Duyurudan önce 0,00020271 dolardan işlem gören LUNC, duyurunun ardından yüzde 40’a yakın yükselişle 0,0002879 dolara kadar çıktı.