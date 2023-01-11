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  •   Sıcak Gelişme: 5 Milyar Dolarlık Müjde Geldi! Kripto Artık Yükselecek Mi?

Sıcak Gelişme: 5 Milyar Dolarlık Müjde Geldi! Kripto Artık Yükselecek Mi?

Düğüm artık çözülüyor mu? Kripto para yatırımcıları piyasayı büyük bir çöküşe iten bu olayın artık sonuçlanmasını bekliyor.
18:40
11 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022 yılında kripto para birimleri zor bir dönem geçirdi ve en kötü günlerin sorumlusu FTX borsası oldu. Milyarlarca dolarlık kayba neden olan SBF aynı zamanda birçok kripto para şirketinin de iflasın eşiğine gelmesini sağladı. BlockFi gibi platformlar ise iflastan kurtulamadı. Bu süreçte yeni bir gelişme oldu.

FTX İflası

FTX’in baş avukatı Adam Landis, bugün Delaware’deki bir mahkeme duruşmasında yaptığı açıklamada, FTX yeniden yapılandırma ekibinin 5 milyar dolardan fazla nakit, likit kripto para ve menkul kıymetlere yapılan likit yatırımları geri aldığını söyledi. Kurtarılan varlıklar arasında “düzinelerce likit olmayan kripto para tokenı” da yer alıyor ve Landis, birikimlerin büyük olduğunu ve satışların piyasada dalgalanmalara neden olabileceğini açıkladı.

Bu durum, FTX’in alım satım masası Alameda Research’ün, FTX’in borsa tokenı FTT‘yi milyarlarca borç karşılığında defterlerinde tutarken kendini içinde bulduğu duruma ürkütücü derecede benziyor. Kasım ayı başlarında ortaya çıkan bu durum, şirket için düşen ilk domino taşı oldu. Ortaya çıkan para çekme furyası FTX’i borsasını kapatmaya ve 11 Kasım’da iflas başvurusunda bulunmaya zorladı. Aynı zamanda FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried CEO’luk görevinden istifa etti.

İflas süreci devam ederken, FTX’in hukuk ekibi müşterilere nihai ödeme için fonları geri almaya çalışmaya devam edecek. Kasım ayında, Enron iflasında da kayyum olarak görev yapan FTX CEO’su John J. Ray III’ün şirketin ne kadar parası olduğunu bilmediğini söylemesiyle işler belirsiz bir başlangıç yaptı. Ardından Aralık ayında şirket, şirketin varlıklarının 1 milyar dolar değerindeki kısmını geri alabileceğini tahmin etti. Borçlu olunan toplam miktar hala belirsiz ve tahminler 10 milyar dolara kadar çıkıyor.

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

FTX mağdurlarının en azından bir kısmının paralarını geri alabilecek olması geleceğe dair önemli bir gelişme. Ancak varlıkların itibari para birimi cinsinden iadesi gerekirse milyarlarca dolarlık kripto paranın açık piyasada satılması gerekilecek. Bu durum 33 milyar dolar hacme sahip kripto para piyasaları için oldukça büyük bir etki doğurabilir.

Bireysel yatırımcılara toplam borcun 8 milyar dolar dolar civarında olduğu düşünülüyor. Eğer 5 milyar dolarlık varlık makul bir anlaşmayla nakde çevrilebilirse FTX mağdurları kayıplarının en azından yarısını geri alabilir.

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