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  •   Sıcak Gelişme: 380 Milyar Dolarlık Dev Şirket Kriptodan Vazgeçtiğini Açıkladı!

Sıcak Gelişme: 380 Milyar Dolarlık Dev Şirket Kriptodan Vazgeçtiğini Açıkladı!

380 Milyar Dolarlık Kanadalı dev şirket yaptığı son açıklamayla birlikte kripto paralara bir darbe daha vurmuş gibi görünüyor.
22:15
7 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Edinilen son bilgilere göre, Kanada’nın en büyük emeklilik fonu CPP Investments, değişken kripto piyasasındaki yatırım fırsatlarını incelemek için yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü çabayı sonlandırdı.

Fon Neden Bu Yola Gitti?

CPPI’nin kripto araştırmalarından vazgeçmesinin ardındaki nedenler hemen açıklığa kavuşmadı. CPPI tarafı yorum yapmayı reddetti ancak kriptoya doğrudan yatırım yapmadığını belirtti. CEO’su John Graham’ın kripto para birimiyle ilgili önceki yorumlarına atıfta bulundu ve bu yorumlarda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

CPPI’nin gelişmekte olan yatırım trendlerini inceleyen Alpha Generation Lab, 2021’in başlarında kripto para birimlerini ve blok zinciriyle ilgili işletmeleri araştırmak için üç kişilik bir ekip kurmuştu. Ancak kaynaklar, CPPI’nin bu yıl bu arayıştan vazgeçtiğini ve ekibi başka alanlara yönlendirdiğini açıkladı.

CPPI’nin bu hamlesi, Kanada’nın en büyük iki emeklilik fonunun bu yıl kripto borsası FTX ve kripto borç veren Celsius’un çöküşünün ardından yatırımlarının tamamen buharlaşması sonucunda geldi.

Bu yılın başlarında CPPI CEO’su Graham, yaklaşık 20 milyon Kanadalı için 529 milyar Kanada dolarına karşılık gelen (388 milyar ABD doları) emeklilik planlarının sahiplerinin, sadece kaybetme korkusu nedeniyle kriptoya yatırım yapmak istemediğini söyledi.

CEO Geçmişte Açıklama Yapmıştı

Graham Haziran ayında yaptığı bir konuşmada şunu belirtmişti:

Bu varlıklardan bazılarının altında yatan gerçek değerin ne olduğunu gerçekten düşünmek ve portföyünüzü buna göre oluşturmak istiyorsunuz. Bu yüzden kriptoya bakmaya devam ettiğimizi ve anlamaya çalıştığımızı söyleyebilirim, ancak ona gerçekten yatırım yapmadık.

CPPI’ın planından ne zaman vazgeçtiği belli değil. Kaynaklardan biri, ekibin bu yılın Temmuz ayına kadar yatırım fırsatlarını aktif olarak değerlendirdiğini söyledi, ancak ikinci kaynak ekibin çalışmalarını bundan daha önce sonlandırdığını söyledi.

CPPI’nin kripto para yatırımı arayışının ve bunu sona erdirme kararının ayrıntıları daha önce bildirilmemişti. Kaynaklar, bilgiler kamuya açık olmadığı için kimliklerinin açıklanmasını istemedi.

Kanadalı emeklilik fonlarının kripto sektörüne olan ilgisi FTX fiyaskosunun ardından mercek altına alındı. Kanada emeklilik fonlarının kripto para satın alması yasak olmasa da, emeklilere istikrarlı getiri sağlamak amacıyla riskten kaçınan yatırım stratejileriyle biliniyorlar.

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