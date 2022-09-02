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Shiba Inu (SHIB) son zamanlarda bekleneni veremezken, zincir üstü veriler fiyatın daha da düşebileceğine işaret ediyor.

Satış Baskısı ve Sosyal Medya Faktörü!

Shiba Inu‘da (SHIB) zincir üstü veriler, fiyat analizi için önemli bir kriter. Kripto analitik şirketi Santiment’in verilerine göre, SHIB’de günlük aktif adres sayısında son zamanlarda önemli bir artış görüldü. Bu rakam, 4.600’den 6.200’e çıktı. Bu artış, balinaların SHIB tokenlerini borsalara taşıyarak satış yapabileceğini gösteriyor. Ayrıca, Ağustos ayının ilk haftasında uzun zamandır hareketsiz duran milyonlarca token piyasaya girmeye başladı. Rapora göre, son iki yılda hiç hareket etmeyen 130 milyon token aniden transfer edildi. Bu, istatistiksel olarak, dolaşımdaki token sayısının artışına, dolayısıyla da ciddi oranda satışa işaret eder.

Son olarak, Shiba Inu son zamanlara tüm sosyal medya platformlarında odak noktası haline geldi. İlkbahara kıyasla yaz boyunca sosyal medyadaki SHIB’e yönelik ilgi, iki katına çıktı. İstatistiksel olarak, SHIB ve DOGE gibi meme coin’ler çok fazla gündemde olduğu dönemlerde yükselmiyor. Dolayısıyla, bu da SHIB için eksi bir durum. Özetle, 3 kritik metrik Shiba Inu fiyatı sert bir düşüşe neden olabilir. FXStret analistlerine göre, teknik ve zincir üstü metriklere dayanarak, SHIB 13 Temmuz’un en düşük seviyesi olan 0.00000976 doların altına düşebilir. SHIB, an itibariyle 0.000012 dolardan işlem görüyor.

SHIB, Yeni Zirvelere Ulaşabilir mi?

Uzmanlara göre, SHIB fiyatının artması için öncelikle mevcut ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor. SHIB’in bu süreçte proje ve ortaklıklarına devam etmesi de büyük önem taşıyor. Kullanım durumları ve benimsenme oranı da yeni zirveye ulaşma da etkili olabilir. Shiba Inu fiyatına ivme kazandıran önemli bir faktör Shiboshi olarak bilinen NFT serisinin piyasaya sürülmesiydi. Bu süreçte, NFT çılgınlığının yeniden başlaması da önemli. En önemlisi de yatırımcı ilgisi ve sosyal medyadaki hareketliliğin devam etmesi. SHIB’in farklı borsalarda listelenmesi ve ünlü isimlerden destek alması da fiyatı etkileyebilir. SHIB fiyatını artıran diğer bir unsur OKEx, FTX ve Huobi dahil olmak üzere birden fazla borsadaki vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarındaki (OI) artıştı.

Fed’in faiz oranları, SEC’in baskısı ve sektöre zarar verecek regülasyon da SHIB fiyatına yön veren faktörler arasına olacak. Shiba Inu meme coin imajından kurtulmaya çalışırken, küresel çapta ilgi görmeye devam ediyor. SHIB‘e yönelik kurumsal yatırım da bu süreçte kritik bir rol oynayabilir.