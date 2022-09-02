Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   SHIB’de 3 Kritik Metrik Alarm Veriyor! Hafta Sonunda Bu Seviyelere Hazır Olun!

SHIB’de 3 Kritik Metrik Alarm Veriyor! Hafta Sonunda Bu Seviyelere Hazır Olun!

Shiba Inu (SHIB) son zamanlarda bekleneni veremezken, zincir üstü veriler fiyatın daha da düşebileceğine işaret ediyor. 
13:30
2 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Shiba Inu (SHIB) son zamanlarda bekleneni veremezken, zincir üstü veriler fiyatın daha da düşebileceğine işaret ediyor.

Satış Baskısı ve Sosyal Medya Faktörü!

Shiba Inu‘da (SHIB) zincir üstü veriler, fiyat analizi için önemli bir kriter. Kripto analitik şirketi Santiment’in verilerine göre, SHIB’de günlük aktif adres sayısında son zamanlarda önemli bir artış görüldü. Bu rakam, 4.600’den 6.200’e çıktı. Bu artış, balinaların SHIB tokenlerini borsalara taşıyarak satış yapabileceğini gösteriyor. Ayrıca, Ağustos ayının ilk haftasında uzun zamandır hareketsiz duran milyonlarca token piyasaya girmeye başladı. Rapora göre, son iki yılda hiç hareket etmeyen 130 milyon token aniden transfer edildi. Bu, istatistiksel olarak, dolaşımdaki token sayısının artışına, dolayısıyla da ciddi oranda satışa işaret eder.

Son olarak, Shiba Inu son zamanlara tüm sosyal medya platformlarında odak noktası haline geldi. İlkbahara kıyasla yaz boyunca sosyal medyadaki SHIB’e yönelik ilgi, iki katına çıktı. İstatistiksel olarak, SHIB ve DOGE gibi meme coin’ler çok fazla gündemde olduğu dönemlerde yükselmiyor. Dolayısıyla, bu da SHIB için eksi bir durum. Özetle, 3 kritik metrik Shiba Inu fiyatı sert bir düşüşe neden olabilir. FXStret analistlerine göre, teknik ve zincir üstü metriklere dayanarak, SHIB 13 Temmuz’un en düşük seviyesi olan 0.00000976 doların altına düşebilir. SHIB, an itibariyle 0.000012 dolardan işlem görüyor.

SHIB, Yeni Zirvelere Ulaşabilir mi?

Uzmanlara göre, SHIB fiyatının artması için öncelikle mevcut ayı piyasasının sona ermesi gerekiyor. SHIB’in bu süreçte proje ve ortaklıklarına devam etmesi de büyük önem taşıyor. Kullanım durumları ve benimsenme oranı da yeni zirveye ulaşma da etkili olabilir. Shiba Inu fiyatına ivme kazandıran önemli bir faktör Shiboshi olarak bilinen NFT serisinin piyasaya sürülmesiydi. Bu süreçte, NFT çılgınlığının yeniden başlaması da önemli. En önemlisi de yatırımcı ilgisi ve sosyal medyadaki hareketliliğin devam etmesi. SHIB’in farklı borsalarda listelenmesi ve ünlü isimlerden destek alması da fiyatı etkileyebilir. SHIB fiyatını artıran diğer bir unsur OKEx, FTX ve Huobi dahil olmak üzere birden fazla borsadaki vadeli işlemlerdeki açık pozisyon miktarındaki (OI) artıştı.

Fed’in faiz oranları, SEC’in baskısı ve sektöre zarar verecek regülasyon da SHIB fiyatına yön veren faktörler arasına olacak. Shiba Inu meme coin imajından kurtulmaya çalışırken, küresel çapta ilgi görmeye devam ediyor. SHIB‘e yönelik kurumsal yatırım da bu süreçte kritik bir rol oynayabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
İlgili Yazılar
Veriler Şaşırttı! Kripto Kışı SHIB Rakibi Meme Coin’i Etkilemiyor!
Veriler Şaşırttı! Kripto Kışı SHIB Rakibi Meme Coin’i Etkilemiyor!
Bitcoin’i Unutun! 3 Altcoin Eylül’e Damgasını Vuracak!
Bitcoin’i Unutun! 3 Altcoin Eylül’e Damgasını Vuracak!
Çılgınlık! Tron (TRX) CEO’su Bu Altcoin’den Zulalıyor: 33 Milyon Dolar!
Çılgınlık! Tron (TRX) CEO’su Bu Altcoin’den Zulalıyor: 33 Milyon Dolar!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bitcoin Öncü, Altcoinler Takip Ediyor! İşte Piyasanın Liderleri!
Bitcoin Öncü, Altcoinler Takip Ediyor! İşte Piyasanın Liderleri!
XRP’da İşler Karışırken Kripto Paraların Efsane İsmi Geri Mi Dönüyor!
XRP’da İşler Karışırken Kripto Paraların Efsane İsmi Geri Mi Dönüyor!
Fenerbahçe Token Neden Yükseliyor? FB Token Asrın Bombasını Fiyatlıyor!
Fenerbahçe Token Neden Yükseliyor? FB Token Asrın Bombasını Fiyatlıyor!
Popüler Altcoin Robinhood’da Listelendi! Fiyatlamada Etkisi Olacak Mı?
Popüler Altcoin Robinhood’da Listelendi! Fiyatlamada Etkisi Olacak Mı?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
En Büyük NFT Pazar Yeri OpenSea’dan Ethereum Açıklaması: Kararlıyız
Yatırımcılar Dikkat! Bu NFT Projesi Basamakları Hızla Tırmanıyor!
BAYC Koleksiyonu NFT Koleksiyonerlerine Sinyal Mi Veriyor?
Son Dakika: Instagram Müjdeyi Verdi! 2 Milyarı Aşkın Kullanıcı!
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022