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  •   Shiba’yı Ateşe Attılar! Yatırımcıları Yarınlar Yokmuş Gibi Neden Satış Yapıyor?

Shiba’yı Ateşe Attılar! Yatırımcıları Yarınlar Yokmuş Gibi Neden Satış Yapıyor?

Özet

  • Shiba Inu için düşüş çift haneli seviyeleri buldu.
  • Fiyat bir önceki yükselişi tetikleyen destek seviyesine ulaşmadı.
  • Yatırımcıları zarar etmek pahasına satış yapıyor.
13:50
10 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Shiba Inu (SHIB) son yedi günde %10,4’lük bir kayıpla büyük düşüşünü sürdürdü. Yakın tarihte yayınlanan fiyata dair rapora göre, meme coin hacim ve yükseliş momentumu eksikliğini yaşıyor. Bu durum SHIB’in 1 Mayıs’tan bu yana 0,00001 dolar direncinin altında işlem gördüğünü gösteriyor ki fiyat çok uzun süredir hiç bu seviyelere düşmemişti.

Bitcoin’in (BTC) 28.000 doların altındaki hareketi, SHIB’in fiyatının daha da düşme sürecini hızlandırabilir.

Düşüş Momentumu Shiba Satıcılarına Yaradı

SHIB’in fiyat düşüşü, dört saatlik zaman dilimi dikkate alındığında 0.000011 dolar fiyat bölgesinden başladı. Düşüş emri bloğunun direnç seviyesiyle birleşmesi güçlü bir aşağı yönlü harekete yol açtı. Düşüş momentumu, fiyatın diğer üç destek seviyesini ihlal ederek SHIB’i yazım zamanı itibariyle Ocak ayının en düşük seviyesi olan 0,00000088 dolara taşıdığını gördü.

Bu durum piyasadaki güçlü düşüş eğiliminin altını çizdi. Göreceli Güç Endeksi (RSI), yazı yazıldığı sırada 25,7 değeriyle 48 saatten fazla bir süre aşırı satım bölgesinde kaldı. Dengede Hacim (OBV) de sürekli düşüşte kalmaya devam etti.

Düşüş momentumuna rağmen, bir gösterge yükselişin tersine dönebileceğini gösterdi. Chaikin Para Akışı (CMF) keskin bir şekilde yükseldi ve 0,09 seviyesinde gerçekleşti.

0,000008 dolar destek seviyesi, SHIB’in Ocak ayındaki rallisi için yükseliş sıçrama tahtası görevi görmüştü. Fiyatın tekrar bu destek seviyesine yaklaşmasıyla, SHIB yakında bir yükseliş rallisi görebilir.

SHIB’de Düşüş Hissiyatı Sürüyor

Santiment’ten alınan veriler, fiyatı düşmeye devam etse de SHIB için borsalardaki aktif mevduatların arttığını gösterdi. Bu durum kısa ve orta vadede satış baskısının süreceğine işaret ediyor olabilir.

Ayrıca, Açık Faiz 6 Mayıs’tan itibaren düşen fiyatlarla birlikte düşmeye devam etti ve bu da trader’ların hala aktif olarak Shibu Inu’yu açığa sattığını gösterdi. Bu durum önemli bir düşüş eğiliminin işaretiydi. Yatırımcıların arkalarına bakmadan satıyor oluşu bu durumun oluşmasına sebep olmuş olabilir.

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