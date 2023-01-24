Shiba Inu, Dogecoin ile birlikte kripto dünyasının meme coin liderleri olarak işlem görmeye devam ediyor. Son haberler ise Kusama'dan geldi.

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Shiba Inu (SHIB) için merakla beklenen Shibarium katman-2 ölçeklendirme çözümü beta lansmanına yaklaşırken, baş geliştirici Shytoshi Kusama Twitter’da bir paylaşım yaptı ve Shibarium’un Şubat ayı veya daha erken bir tarihte gelebileceğini ima etti.

Kusama Kafa Karıştırıyor

Cuma günü Kusama, Twitter profilinde bir kelime bulmacası yarattı ve örtülü olarak beta lansmanı için olası bir tarihi yanlışlıkla ifşa etti;

Yaşam ğacına bakıyorum. Shibarium’u fiyonklu kalp şeklinde bir kutuya koymadan önce hızlıca flüt çalmayı öğreniyorum.

Profil güncellemesinin ardından Shiba Inu (SHIB) topluluğu mesajı çözmeye çalışırken, bazıları Shibarium’un 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yayınlanacağı sonucuna vardı.

Shytoshi Kusama ve SHIB HOLDER’ın tweet’lerine dayanarak çekirdek geliştiriciden gelen ipuçları 14 Şubat’ta bir Beta sürümüne işaret ediyor şeklinde bir diye bir tweet paylaşıldı, binlerce Shiba Inu taraftarının düşüncelerini yansıttı.

Geçen haftanın sonlarında Kusama gizemli bir şekilde tweet attığında başka bir ipucu vermişti;

Sonbaharda ağacın sadece birkaç yaprağı olabilir ama sonra bahar gelir… Neyse ki Shibarium bu bağlamda bir Çam Ağacı. Yine de suya, güneş ışığına ve uygun toprağa ihtiyacı var. Ama çamlar en sert kışlarda bile hayatta kalır ve gelişir. (Ayrıca iğne çayının da iyi geldiğini duydum.)

Kusama İnsanları Etrafında Topluyor

Kusama Cumartesi günü Shibarium için, bu yazının yazıldığı sırada 12.000’den fazla üyesi bulunan resmi bir Telegram Grubu kurdu. Daha sonra kanalın Layer-2 ağı piyasaya sürülene kadar iletişim kurmayacağını belirtti ve böylece yakında piyasaya sürüleceğine dair spekülasyonları artırdı.

Son gelişmeler kripto topluluğunun ilgisini çekti ve birçok kişi projenin potansiyeli ve sektör üzerindeki etkisi hakkında spekülasyonlar yaptı. Shibarium’un lansmanının Shiba Inu ekosistemi için performansı ölçeklendirmesi bekleniyor ve daha fazla proje artık ölçeklenebilirliği, gizliliği ve güvenliği artırmak için katman-2 çözümlerine yöneldiğinden sektörde bir değişime işaret ediyor.

Bu arada, Shib ordusu lansmanı heyecanla beklerken, bazıları bunun SHIB ve BONE fiyatlarının artmasına neden olacağını ve potansiyel olarak SHIB’in 0,001 doları geçeceğini tahmin ediyor.

Son 48 saat içinde SHIB %5’in üzerinde, geçen hafta ise %21 gibi kayda değer bir artış gösterdi ve şu anki fiyatı 0,00001209 dolar. SHIB, yılın başından bu yana %43’lük bir artışla Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyesinde işlem görüyor.

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