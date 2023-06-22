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Kripto para dünyasının en çok konuşulan meme tokenlarından Shiba Inu (SHIB), son haberlerle ve fiyat artışı ile kesinlikle dikkat çekiyor. SHIB, SHIB yakma oranını astronomik bir oranda %7000 yükseltti ve bu durum fiyatları doğrudan etkileyerek, SHIB’ın değerini kısa süre içerisinde %11 artırdı. Shiba Coin yorumları ve Shiba Coin TL fiyatı da tabii ki buna göre değişiklik gösterdi. SHIB, yaşadığı son yükseliş ile 0,00018784 TL seviyesine kadar geldi ve yatırımcıları sevindirdi.

Shiba Coin Yorumları – Yeni Gelişmeler Heyecan Yarattı

Şu anda, SHIB yakma oranı %6936,88’lik bir artış gösterdi ve bu durum, token arzında ciddi bir azalışı temsil ediyor. Son 24 saatte, 341.504.230 SHIB tokenının yakıldığı belirtildi. SHIB’ın baş geliştiricisi Shytoshi Kusama, bu bilgiyi bir blog yazısıyla kamuoyuna duyurdu. Kusama, ayrıca Shibarium adlı yeni bir projenin de hazırlık aşamasında olduğunu ifade etti ve aynı blog yazısında yeni sürprizlerin de gelebileceği belirtildi. Bu durum fiyatı da yükselişe itti ve şu an Shiba Coin TL hedefi, üst seviyeye yükseldi. Bunun için aslında SHIB/USD grafiğine bakılabilir. Buradan sonraki hedef, 0,0001 dolar olarak biliniyor. Bu da Shiba Coin’in TL fiyatı olarak 0,000235 seviyesini gündeme getiriyor.

SHIB ile ilgili gelişmeler ise bununla sınırlı değil. Shiba Inu ekibi, Shibacals isimli yeni ürünü tanıttı.Metaverse ve NFT odaklı Layer 2 blockchain ağı Shibarium’a yönelik olan bu ürün, NFC çipleri ile fiziksel eşyaların NFT’ler ile eşleştirilebilmesini sağlayacak. Shibacals, gerçek dünyaya ait ürünler için etiket oluşturmada kullanılabilecek. Bu kapsamda aslında bir kullanıcının NFT koleksiyonu direkt olarak bir elbise ile bile eşleştirilebilecek. Bunların daha sonra tekrar satışı da yapılabilecek.

Shibacals, Son Adım Değil!

NFT çılgınlığının gerçek dünyaya ait eşyalar ile eşleştirilmesi kesinlikle sıradaki büyük adım olarak görülüyor ve Shiba Coin de bundan faydalanmayı amaçlıyor.

SHIB gelişmeleri ise bununla bitmiş sayılmaz. Shytoshi, blog gönderiside Worldpaper isimli yeni bir teknik dokümana değindi. Ünlü isim, Worldpaper’ın daha önce yayınlanan Woofpaper’dan farklı bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Bunun hedefi ise tamamen merkeziyetsizlik

SHIB ekibi tarafından yayınlanan blog yazısından anlaşıldığı kadarıyla, ekosistemin sürekli büyüme çabaları ile anılacak gibi görünüyor. SHIB, bu gelişmelerle birlikte son dönemdeki sessizliğini kırabilir ve yükselişine devam edebilir.