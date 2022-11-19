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  •   Shark Tank’ın Gözde İsminden Dikkat Çeken Açıklama: Bu Borsaya Geçiyorum!

Shark Tank’ın Gözde İsminden Dikkat Çeken Açıklama: Bu Borsaya Geçiyorum!

Dünyaca ünlü yatırımcı, yaptığı açıklamalarla birlikte kripto paralarını hangi ülke ve borsaya taşıyacağını kripto para dünyasıyla paylaştı.
22:00
19 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü Shark Tank yatırımcısı Kevin O’Leary, FTX’in son başarısızlığına rağmen kripto varlıklarını düzenlenmiş kripto borsalarında tutacağını söyledi. O’Leary, kripto paralarda sürekli olarak aktif olabilmek için bu varlıkların her zaman ticarete hazır olması gerektiğini söyledi.

O’Leary Varlıklarını ABD’den Kanada merkezli BitBuy’a Taşıyacak

Aynı röportajda ünlü yatırımcı, varlıklarını Amerika Birleşik Devletleri’nden Kanada merkezli BitBuy borsasına taşıyacağını söyledi. O’Leary, Avrupa, Dubai ve hatta Amerika Birleşik Devletleri’nde kendisine açık çeşitli fırsatlara sahip olduğunu, ancak varlıklarını Kanada borsasına yerleştireceğini çünkü ülkenin en gelişmiş düzenleyici ortamı sunduğunu belirtti.  BitBuy’ın varlık koymak için dünyadaki en güvenli yer olduğunu da sözlerine ekledi.

Milyarlarca doların düzenlenmeden bırakıldığını ve borsaların dünyada güvenli bir şekilde koyulabilecekleri bir yer aradığını göreceksiniz. Şu anda bu yer Kanada.

O’Leary SBF’nin Arkasında Durdu

O’Leary ayrıca eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’i hala destekleyeceğini söyledikten sonra yoğun eleştirilere maruz kaldı. Geçen yıl FTX sözcüsü olarak da bir sözleşme imzalayan yatırımcı, gözden düşen SBF’nin kripto alanındaki en parlak beyinlerden biri olduğunu söyledi. Bunu, SBF’ye tekrar yatırım yapıp yapmayacağına dair varsayımsal soruya yanıt olarak söyledi.

Bu arada, O’Leary FTX.com ve FTX US’deki varlıklarını ve yatırımlarını kaybettiğinden bahsetti, ancak ne kadar kaybettiğini açıklamadı. Sadece çöküşün daha fazla düzenlemeyi teşvik ederek kripto için daha güvenli bir alanın yaratılmasını sağlayabileceğini söyledi.

FTX Başarısızlığı Daha Fazla Kripto Düzenlemesi Getirecek

O’Leary, FTX’in çöküşü gibi olayların bir daha yaşanmasının olası olmadığını çünkü bunun daha fazla sektör düzenlemesini teşvik edeceğini söyledi.

Kurumsal yatırımcılar için bir daha böyle bir durum olmayacak, bu iş düzenlenene kadar sermayeyi işe koymayacağız.

Kripto sektörü için daha iyi düzenlemeler yapılmasına öncülük edeceğini ve düzenleyicilerin Stablecoin şeffaflık yasasını geçirerek işe başlamaları gerektiğine inandığını sözlerine ekledi. Bu, şu anda kongreden önce kripto ile ilgili birçok olaydan daha önemli görülüyor ve stablecoin ihraççılarının daha fazla şeffaflık göstermesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Eğer bir broker’da, bir borsada çalışmak için ciddi bir sermaye koyacaksam, bu düzenlenmiş, şeffaflığa sahip ve hisse senetleri ve tahvillerle ilgilenen diğer tüm borsalarla aynı kurallara sahip bir borsa olacak.

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