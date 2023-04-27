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Seçimleri Etkileyecek! Ünlü Kripto CEO’su Uyarıda Bulundu!

Kripto paralar siyaset üzerinde nasıl bir sonuç doğuracak? Ünlü CEO açıkladı.
00:28
27 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güney Kore’nin son seçimlerinde kripto paraların yoğun biçimde gündemde tutulduğunu görmüştük. Kriptoya karşı daha ılımlı yaklaşan cephe seçimleri kazandı. Devasa yatırımcı kitlesi ve ondan daha büyük potansiyeliyle kripto para endüstrisi siyasilerin karşısında almaması gereken bir blok. Bitcoin fiyatının düşüp yükselmesinden bağımsız olarak insanlar bu sektörle ilgileniyor ve siyasetçilerin kriptoya yaklaşımı yatırımcıların tercihlerini etkileyebilir.

Kripto Paralar ve Siyaset

Marathon Digital CEO’su Fred Thiel, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kripto karşıtı politikacıların önemli bir sorunla karşı karşıya olduğunu söylüyor. Kripto madenciliği devinin başkanı Scott Melker ile yaptığı yeni bir röportajda, Biden yönetiminin ve diğer Demokrat politikacıların FTX skandalı gibi büyük kripto iflaslarının ardından kripto karşıtı bir duruş benimsediğini söyledi.

“Biden yönetimi kesinlikle kripto ve Bitcoin’e, dijital varlıklara daha açıktı. Bu yılın Ocak, Şubat aylarında ise birdenbire çok düşmanca bir pozisyona geçtiler. Beyaz Saray’ın ekonomik raporuna ve orada aldıkları pozisyona bakıyorsunuz. Senatör Warren şimdi kriptoya karşı bir ordu kuruyor. Bence bunların çoğu, FTX ve Three Arrows Capital, Voyager vb. şirketlere olanlardan zarar görmüş olabileceklerini düşünen seçmenler tarafından yönlendiriliyor. Politikacılar, temelde, eğer gıcırdayan bir tekerlek varsa, o gıcırdayan tekerleği susturmaya çalışacaklardır. Birçok politikacı dijital varlıkların nasıl çalıştığını, sağladıkları faydayı, şebekeyi dengelemeye nasıl yardımcı olduklarını vb. gerçekten anlamadıkları için, sadece köstebek oynarlar ve derler ki, Tamam, hadi bunu bastıralım. Bu şekilde seçmenlerimiz bizi sevecektir.”

Geri Adım Atacaklar

Ancak Thiel, kripto karşıtı bir duruş sergileyen politikacıların, kriptoyu destekleme olasılığı daha yüksek olan genç seçmenlerin tepkisini çekebileceğini söylüyor.

“Yaşadıkları zorluk, genç seçmenlerin hepsinin aslında kripto ve dijital varlıklarla ilgileniyor olması. İlginç olan, daha önce kripto ve dijital varlıklar kutuplaştırıcı, siyasi bir konu değilken, şimdi kesinlikle Demokratların kripto ve dijital varlıklara karşı olduğu ve Cumhuriyetçilerin yanlısı göründüğü bir şey haline geliyor. Ve bence bu ülkede özellikle demografik olarak bölücü bir konu haline gelecek. Ve bunu görmek çok ilginç olacak. Tek tek eyaletlerin “madencilik hakkı” yasaları çıkarması ve SEC’in (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) ve diğer düzenleyicilerin bu konuda uyguladığı bir şey olan düzenleyici aşırılığı sınırlamak için bir şeyler yapmaya çalışması çok ilginç olacak.”

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