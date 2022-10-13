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  •   SEC’e Kripto Para Tavsiyesi! ABD’li Senatör Yatırımcıların Sesi Oldu!

SEC’e Kripto Para Tavsiyesi! ABD’li Senatör Yatırımcıların Sesi Oldu!

Sonunda kripto para endüstrisinin haklı isyanı duyuldu. SEC Başkanına artık hareket geç uyarısı geldi.
18:43
13 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para endüstrisi uzun süredir SEC ile mücadele ediyor ve bunun en canlı örneğin Ripple (XRP) oldu. Yaklaşık 2 yıldır SEC davasıyla uğraşan Ripple yetkilileri zafere yaklaştı. Ancak binlerce kripto para potansiyel SEC davasıyla karşı karşıya. Son olarak ApeCoin hakkında bir soruşturma başlatıldı ve bu gelişme APE fiyatının ciddi anlamda erimesine neden oldu.

SEC’e Kripto Para Tavsiyesi

Senatör John Hickenlooper, bu hafta Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler’e yazdığı mektupta, kripto paralar için resmi bir düzenleme sürecine “şimdi ihtiyaç duyulduğunu” belirtti. Daha önce farklı ABD’li yetkililerin de SEC’ten böyle bir talebi olmuştu.

“Kripto para piyasaları koordineli ve güçlü bir yasal çerçeveye kavuşamadı. Bu durum eşit olmayan bir ortam yaratıyor ve yatırımcıları dolandırıcılık, manipülasyon ve suiistimalden nasıl korunacakları konusunda net bir anlayıştan mahrum bırakıyor.”

Hickenlooper, Gensler’i kamu girdilerini toplayarak ve hangi kripto tokenlerin menkul kıymet veya emtia olduğunu belirlemek için yeni kurallar ortaya koyarak elini taşın altına koymaya davet ediyor. Demokrat milletvekili, daha net bir düzenlemenin “dijital varlık yatırımlarıyla ilişkili risklerin tam olarak farkında olmayabilecek” yatırımcıları koruyacağını belirtti.

Kripto Para Endüstrisinin Sesi Oldu

Birçok kripto para şirketi SEC’in belirsiz tavrından şikayetçi ve bunların başında da Coinbase geliyor. Hatırlarsanız aylar önce Coinbase bir lending ürünü hakkında SEC’ten görüş almak istemişti. SEC cevap olarak kendilerine dava açabilecekleri tehdidinde bulundu. Kripto para şirketleri cesur bir şekilde SEC ile görüşüp onun kendilerinden talep ettiği yetkinlikleri öğrenemiyor. Herhangi bir kripto paranın menkul kıymet olup olmadığına dair yenilenmiş bir test bile bulunmuyor. Ancak SEC, son Coinbase insider trading davasında gördüğümüz gibi bazı kripto paraları menkul kıymet sınıfına sokuyor.

ABD’li Senatör bu belirsizliğin ortadan kalması gereken ciddi bir sorun olduğunu düşünüyor.

“Bu konuların karmaşıklığı göz önüne alındığında ve bazı dijital varlıkların menkul kıymet, diğerlerinin emtia olabileceği ve diğerlerinin tamamen farklı bir düzenleyici rejime tabi olabileceği kabul edildiğinde, resmi bir düzenleyici sürece ihtiyaç vardır.”

Hickenlooper, komisyondan hangi tür dijital varlıkların menkul kıymet olduğunu netleştirmesini, dijital menkul kıymetlerin nasıl ihraç edileceğini ve listeleneceğini belirlemesini ve yatırımcıları bilgilendirmek için hangi açıklamaların gerekli olduğunu belirlemesini istedi. Hickenlooper ayrıca komisyonu kripto para borsaları için bir gözetim, onay kuralları açıklamaya davet etti.

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