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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda (SEC) görev alan ABD’li avukat Hester Pierce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile stabil kripto para birimlerinin düzenlenmesine ilişkin düşüncelerini paylaştı. Pierce, stabil kripto para birimi regülasyonlarında kongrenin etkin olması gerektiğini ifade etti.

Stablecoin’ler Regülatörlerin Radarında

Geçen sene yaşanan TerraUSD çöküşü, kripto ekosisteminde oldukça büyük bir etki yarattı. Ekosistemde çok sayıda kripto şirketi, bu çöküşten önemli ölçüde etkilendi. Bu süreçte iflasını açıklayan veya düzenleyiciler tarafından çeşitli soruşturmalar geçiren pek çok kripto şirketi oldu. Bu bağlamda başta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) olmak üzere pek çok mali düzenleyici kurum, stabil kripto para birimi regülasyonları konusunda kolları sıvadı. Güncel olarak piyasa değeri en yüksek stablecoin olan USDT’yi ihraç eden şirket Tether de son yıllarda oldukça ciddi suçlamalar ile karşı karşıya kaldı. Son olarak da SEC’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında Binance USD (BUSD) ihraççısı Paxos da Şubat ayında BUSD ihracının durdurulacağını açıkladı.

SEC Üyesinden Stablecoin Açıklaması

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda görev alan ABD’li avukat Hester Pierce, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile son dönemlerde regülatörler tarafından sıkça tartışılan ‘stablecoin düzenlemeleri’ ile ilgili çeşitli açıklamalar yaptı. Pierce, “yaptırım eylemleri, kuralları yazmanın bir yolu değildir” ifadesini kullanarak stabil kripto para birimi regülasyonlarında kongreye bırakılması gerektiğine yönelik düşüncelerini belirtti. Ayrıca ABD’li avukat başta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) olmak üzere diğer mali düzenleyici kurumların da bu süreçte halka açık toplantılar gerçekleştirebileceğini de ifadelerine ekledi.