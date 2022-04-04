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Sıcak Gelişme: SEC, Kripto Para Açıklaması! Yeni Açıklamanın Detayları!

SEC, kripto para borsalarını ve yatırımcıları ilgilendiren yeni bir duyuru yayınladı. 15 Haziran tarihine dikkat!
23:13
4 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para yatırımcılarını ilgilendiren yeni açıklamalar yayınladı. Son Bitcoin ETF başvurularını reddeden düzenleyici kurum, kripto para piyasalarının hali hazırda son derece riskli olduğunu düşünüyor. Peki yapılan açıklamalarda nelerden bahsediliyor?

SEC, Kripto Para Açıklaması

Yeni bir bültende SEC, kripto varlıkları koruyan kripto para borsalarının geleneksel finansal hizmetlerde görülmeyen benzersiz risklerle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

“Bu hizmetlerle bağlantılı olarak, bu kuruluşlar ve/veya aracıları, platform kullanıcısının kripto varlıklarını koruyabilir ve ayrıca kripto varlığına erişmek için gerekli kriptografik anahtar bilgilerini muhafaza edebilir. Bu düzenlemelerle ilgili yükümlülükler, teknolojik, yasal ve düzenleyici riskler ve belirsizlikler dahil olmak üzere kripto varlık olmayan varlıkları korumaya yönelik düzenlemelerde bulunmayan benzersiz riskleri ve belirsizlikleri içerir”.

Ajans, kripto para hizmetleri sağlamanın doğasında var olan benzersiz belirsizlikler göz önüne alındığında, firmaların, kullanıcılarının dijital varlıklarını gözaltında yansıtmak için bilançolarında yükümlülükler sunmaları gerektiğini söylüyor.

Kripto Para Borsalarına Uyarı

Bülteninde SEC, kripto platformlarını uyarıyor. Potansiyel riskler ve olası mağduriyetlere karşı ilgili kurumların bilançolarını güçlendirmesi gerekebilir.

“A Kuruluşunun platform kullanıcılarının, A Kuruluşunun kriptografik anahtar bilgilerini elinde bulundurduğu dijital cüzdanlardaki kripto varlıklardan gelecekteki faydaları elde etme yeteneği, A Kuruluşunun varlıkları koruma eylemlerine bağlıdır. Bu eylemler, kripto varlıklarını ve ilgili kriptografik anahtar bilgilerini güvence altına almayı ve bunları kayıp, hırsızlık veya diğer yanlış kullanımlardan korumayı içerir. Kripto varlıklarının nasıl ihraç edildiğini, tutulduğunu veya devredildiğini destekleyen teknolojik mekanizmalar ve kripto varlıklarının başkaları için tutulmasına ilişkin yasal belirsizlikler, artan finansal kayıp riski de dahil olmak üzere A Kuruluşu için önemli artan riskler yaratır. Buna göre, A Kuruluşu, kripto varlıklarına erişmek için gerekli kriptografik anahtar bilgilerinin muhafaza edilmesi de dahil olmak üzere, platform kullanıcıları için tutulan kripto varlıklarının korunmasından sorumlu olduğu sürece, personel, A Kuruluşunun bilançosunda kendi durumunu yansıtmak için bir yükümlülük sunması gerektiğine inanmaktadır”.

Thodex örneğin bu konu için biçilmiş kaftan, Fatih Faruk Özer yaptığı açıklamalarda birden fazla saldırıya uğradıklarını ve bunun neticesinde zararları şirket varlıklarından karşılandığını duyurmuştu. Kripto para borsalarının regülasyonu bu minvalde önemlidir, gerekli teminatları bulundurmayan borsalarından adeta saatli bombaya dönüştüğünü defalarca gördük.

SEC, kripto platformlarının, kullanıcıları tarafından şirket hesaplarında tutulan kripto varlıklarının niteliğini ve miktarını 15 Haziran‘a kadar açıklamaya başlamasını beklediklerini söylüyor.

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