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  •   SEC’in Hamlesi Sonrası Çok Sert Düşmüştü! Popüler Altcoin İçin Beklenen Açıklama Geldi!

SEC’in Hamlesi Sonrası Çok Sert Düşmüştü! Popüler Altcoin İçin Beklenen Açıklama Geldi!

Özet

  • Input Output Global (IOG), SEC'in Cardano'nun yerel varlığı ADA'yı bir menkul kıymet olarak değerlendirme iddialarını reddetti.
  • IOG, SEC davalarının olgusal yanlışlıklar içerdiğini belirterek ADA'nın menkul kıymet olmadığını savunuyor.
  • ADA gibi SEC'in menkul kıymet olarak sınıflandırdığı diğer altcoin'ler de satış baskısı altında kaldı
12:52
9 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler altcoin projesi Cardano’nun geliştirilmesinden sorumlu şirket olan Input Output Global (IOG), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Cardano Blockchain’inin yerel varlığı ADA’nın bir menkul kıymet olarak değerlendirilebileceği iddialarına karşı çıkarak açıklama yaptı.

“SEC Davaları Çok Sayıda Olgusal Yanlışlık İçeriyor”

IOG, SEC’in hafta başında dünyanın en büyük kripto para borsaları olan Binance ve Coinbase’e karşı ciddi suçlamalar yönelterek açtığı davaları ve ADA’yı menkul kıymet olarak sınıflandırdığı altcoin’ler listesine dahil eden SEC davalarının “çok sayıda olgusal yanlışlık” içerdiğini söyledi. Şirket, SEC‘e karşı çıktığı ve kısa süre önce yaptığı açıklamada, iddiaların IOG’nin operasyonları üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını belirterek şu notu düştü:

ADA hiçbir koşulda ABD menkul kıymetler yasaları kapsamında değerlendirilebilecek bir menkul kıymet değildir. Hiçbir zaman da olmamıştır. Merkeziyetsiz Blockchain’lerin nasıl çalıştığını anlamak, sorumlu bir mevzuat oluşturmanın en temel bileşenidir.

IOG, yaptırım eylemleri yoluyla düzenlemenin hem Blockchain endüstrisinin hem tüketicilerin hak ettiği gerekli netliği veya kesinliği sağlayamayacağını da ekledi.

SEC’in Menkul Kıymet Olarak İşaretlediği Altcoin’ler

SEC davasında adı geçen altcoinler, yatırımcıların düzenleme riskine tepki göstermesiyle satış baskısı altında kaldı. Cardano’nun ADA’sının da bu listeye girmesiyle altcoin’in satış baskısı altında kaldığı ve hafta başından bu yana değerinin yüzde 10’undan fazlasını kaybettiği görüldü. ADA, son 24 saatte yüzde 3,28 düşüşle 0,3158 dolardan işlem görerek satış baskısı altında kalmaya devam ediyor.

SEC, ADA’ya ek olarak vakıflar ya da şirketler tarafından çıkarılan Polygon (MATIC), Sandbox (SAND), Filecoin (FIL), Axie Infinity (AXS), Chiliz (CHZ), Flow (FLOW), Internet Computer (ICP), Near (NEAR), Voyager (VGX), Dash (DASH) ve Nexo‘nun (NEXO) da menkul kıymet olarak işaretledi. Söz konusu altcoin’ler de bu işaretleme sonrası güçlü satış baskısıyla karşı karşıya kaldılar.

Hangi Altcoinler Menkul Kıymet” başlıklı yazımızdan SEC’in şimdiye kadar menkul kıymet olarak işaretlediği diğer altcoin’lere ulaşabilirsiniz.

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