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SEC Başkanı Üzgün! 3 Kripto Para İçin Emtia Müjdesi!

Bugün çok fazla olumlu gelişme yaşadık. Bunlardan biri de 3 kripto para için gelen emtia müjdesiydi.
21:31
13 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün kripto para yatırımcılarını keyiflendiren birçok önemli gelişme yaşandı. Gözden kaçan önemli bir detay var. CFTC tarafından paylaşılan FTX şikâyet dilekçesindeki bu detay SEC Başkanını fazlasıyla üzecek. Önümüzdeki yıl kripto paraları vuracak FUD dalgası en azından bu 3 kriptoyu es geçebilir. Peki son gelişmeyi nasıl değerlendirmek gerekiyor?

Emtia Olan Kripto Paralar

SEC’in Ripple davasını bilmeyen yok. Peki bu dava neden açıldı? SEC, XRP’yi menkul kıymet olarak tanımladı ve Ripple şirketi tarafından kayıt dışı biçimde ihraç edildiği için onu mahkemeye verdi. Ardından Coinbase gibi borsalar XRP’yi delist etmek zorunda kaldı. Bu durum XRP fiyatının düşmesine ve davanın getirdiği belirsizlik nedeniyle 2 yıl boyunca olumsuz etkilenmesine neden oldu. SEC başkanı Gensler her fırsatta kripto paraların neredeyse tamamının “menkul kıymet” olduğunu iddia ediyor ve onları SEC’e kaydolmaya çağırıyor. Bloomberg haberine göre Binance borsasının BNB’si dahil birçok kripto para için hali hazırda kayıtsız menkul kıymet davası için hazırlık yapıyor.

CFTC tarafından bugün paylaşılan FTX şikayetinin altıncı sayfasında ise aşağıdaki kripto paralar “emtia” olarak kabul ediliyor. Yani CFTC’nin kontrolünde olacak ve SEC’in dava riski ortadan kalkacak. Bu kripto paralar şunlardır;

  • Bitcoin (BTC)
  • Ethereum (ETH)
  • Tether (USDT)

CFTC şikayetinin 6. sayfası

Gensler, Ethereum’un PoS mekanizmasına geçişinin ardından onun “menkul kıymete” dönüştüğünü ima etmişti.

Kripto Para Müjdesi

CFTC Başkanı Behnam kripto paralar üzerinde çok daha fazla yetki talep ediyor. Temsilciler Meclisindeki önceki oturumda bunu açık biçimde ifade etmiş ve Senatörlerden “kripto paralarda daha fazla yetki” için destek talebinde bulunmuştu. Behnam eğer FTX borsasını denetleme yetkisine sahip olsaydık böyle bir talihsizliğin yaşanmasını engelleyebilirdik demişti. SBF tarafından da desteklenen son tasarı, CFTC’ye daha fazla yetki veriyor. Kripto paralar üzerinde resmen söz sahibi olacak olan CFTC, BTC gibi bazı kripto paraları menkul kıymet olarak görmüyor. Bu önümüzdeki yıl açılması beklenen toplu kayıtsız menkul kıymet davalarından ilgili altcoinleri kurtarıyor.

Kripto para yatırımcıları daha az risk almak için CFTC tarafından emtia olarak tanımlanan ETH ve BTC’ye yönelebilir. Hali hazırda bu iki kripto para dışında emtia olduğu kesin olarak açıklanmış farklı varlıklar bulunmuyor. Bu belirsizliğin de önümüzdeki yıl çözülmesi bekleniyor.

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