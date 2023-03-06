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SEC Başkanı Gensler’in Binance’den Gelen Cazip Teklifi Reddettiği Ortaya Çıktı!

The Wall Street Journal, Binance'ın Gary Gensler'i SEC başkanı olmadan yıllar önce danışman olarak işe almak istediğini ancak Gensler'in kripto para borsasının teklifini kabul etmediğine ilişkin dikkat çeken bir haber yayınladı.
08:04
6 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

The Wall Street Journal, kripto para borsası devi Binance‘ın Gary Gensler’i ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı olmadan yıllar önce danışman olarak işe almak istediğini ancak Gensler’in kripto para borsasının teklifini kabul etmediğine ilişkin dikkat çeken bir haber yayınladı.

Binance’ın Danışmanlık Teklifini Geri Çevirdi

The Wall Street Journal, kripto para borsası devi Binance’ın Gary Gensler‘i ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı olmadan yıllar önce danışman olarak işe almak istediğine dair dikkat çeken bir haber yayınladı.

Binance çalışanları arasındaki mesaj kayıtlarına atıfta bulunan The Wall Street Journal’a göre Gensler Binance’ın teklifini geri çevirdi. Binance’ın Gensler’i danışman olarak göreve getirme çabaları Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde profesör olduğu 2018 ve 2019 yıllarında oldu.

Bu çabalar arasında 2018’in Ekim ayında Gensler’in eski Binance girişim kolu başkanı Ella Zhang ve Harry Zhou‘nun katıldığı bir toplantı da yer alıyor. The Wall Street Journal’a göre Zhou o dönemde Binance tarafından finanse edilen bir şirkette çalışıyordu. Zhou o dönemdeki bir sohbet mesajında “Gensler’in danışmanlığı reddetmesine rağmen lisans stratejilerini paylaşma konusunda cömert olduğunu gözlemledim” diye yazdığı görülüyor.

Binance daha önce de aralarında eski Montana Senatörü Max Baucus’un da bulunduğu diğer ABD’li hükümet yetkililerini danışman olarak görevlendirmişti.

Binance İle Binance.US Arasındaki İlişkiye Odaklanılıyor

The Wall Street Journal’ın SEC Başkanı Gensler’i konu ettiği haberi aslında Binance ile ABD kolu Binance.US arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Bu ilişki, başta SEC olmak üzere ABD’li düzenleyiciler arasında inceleme konusu olmuş durumda. Öte yandan Binance‘a göre Binance.US özerk bir şirket.

Geçtiğimiz hafta üç ABD’li senatör Binance, Binance.US ve aralarındaki operasyonel ilişki hakkında daha fazla bilgi isteyen bir mektup yazdılar. Bu, Binance’a olan düzenleyici baskısının daha da artacağı anlamına geliyor.

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