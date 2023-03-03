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Bugün erken saatlerde Bitcoin fiyatının aniden 22.000 doların altına düştüğünü gördük. Peki altcoinleri deviren bu düşüş neden oldu? Destek bölgelerini kaybeden altcoinlerin çoğu günlükte %10 civarı kayıp yaşadı. Bir süredir beklenen düşüş 24.000 seviyesinin üzerinde kapanışlar göremediğimiz için erken çekilmiş görünüyor.

Kripto Paralar Neden Düştü?

Bunun temel, teknik ve on-chain tarafta birkaç sebebi var. Günlerdir Elliot dalga teorisini izleyen uzmanlar teknik olarak 22.000 doların altına bir düşüşün geleceği konusunda uyarıda bulunuyordu. Bu uyarı yerini buldu. Diğer bir gerekçe ise 24.000 dolar üzerinde kapanışların gelmemesiyle yükselişte blok alım yapanların (muhtemelen kurumsallar) aynı hızda yaptıkları satışlardı. Haftalık ve aylık grafikte yükseliş görünümü devam ettiği için daha düşük seviyelerde haftalık kapanışlar görmediğimiz sürece bu geri çekilme alım fırsatı olabilir. Diğer iddiaları şöyle sıralayabiliriz;

Bazı uzmanlar doğrulayıcı veriler sunamamalarına rağmen BUSD paritesindeki yükselişle beslenen hareketin şimdi tersine döndüğünü düşünüyor.

paritesindeki yükselişle beslenen hareketin şimdi tersine döndüğünü düşünüyor. 14 Mart enflasyon verisiyle alakalı öncü göstergeler enflasyon düşüşüne ara verildiği ihtimalinin arttığını söylüyor. Bu beklenti de hacimli satışları tetiklemiş olabilir.

Kripto paraların kümülatif değeri 1 trilyon 60 milyar doları koruyamadığı için bu totalcap tarafında da beklenen bir geri çekilmeydi.

Bitcoin (BTC) Yükselir Mi?

Peki düşüşün ana ve destekleyici gerekçelerini biliyoruz. Yeniden yükseliş ihtimali var mı? Kripto paraların kümülatif değeri 1 Mart’ta 1,04 trilyon dolarlık direnç alanı tarafından reddedildi. Bu, uzun bir üst fitil oluşturdu. Ardından 3 Mart’ta hızlanan aşağı yönlü bir hareket başladı. Düşüş devam ederse, en yakın destek alanı 955 milyar dolar olacaktır. Öte yandan, TOTALCAP yeniden ivme kazanırsa, artabilir ve 1,04 trilyon dolarlık alanı bir kez daha doğrulayabilir.

Bitcoin fiyatı yılın başından bu yana yükselen bir destek hattının yanında artış gösterdi. Bunu yaparken, 23.800 dolar direnç alanının üzerine çıktı. Ancak, BTC fiyatı o zamandan beri düştü ve bu da önceki kırılmanın gayrimeşru olduğunu gösteriyor. Düşüşün devam etmesi halinde, 20.850 dolar seviyesindeki 0,5 Fib geri çekilme destek seviyesinin destek sağlaması bekleniyor. Öte yandan, 23.800 dolar direncinin geri kazanılması, trendin hala yükselişte olduğu anlamına gelecektir. Bu da 27.000 dolara doğru hareketin devam etmesini sağlayabilir.