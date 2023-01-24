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Santiment’ten Kritik Rapor Geldi: Litecoin’de Düşüşe İşaret Edebilir!

Önde gelen veri analiz firması Santiment, yayınladığı raporlarda Litecoin'in (LTC) düşüşe geçebileceği konusunda uyardı! İşte güncel veriler!
23:50
24 Ocak 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler veri analiz firması Santiment yatırımcıları, balinalar arasındaki satış faaliyetindeki artış nedeniyle Litecoin’in (LTC) fiyatının önümüzdeki günlerde düşebileceği konusunda uyardı.

Santiment Raporları!

Santiment tarafından yayınlanan rapora göre, son birkaç gün içinde LTC holder’ları arasındaki kripto para dağılımı, altcoine olan talebin artması sebebiyle oluşan fiyat artışının gerçek dışı bir olay olduğunu belirtti. Bununla birlikte Santiment’ten alınan verilere göre, son iki hafta içerisinde 100 ila 1.000.000 LTC tutan balina adreslerinin sayısı %0,2 oranında düştü. Düşüşe rağmen LTC’nin fiyatı yılbaşından bu yana %29 oranında artmıştı. CoinMarketcap’ten alınan verilere göre, yaz kaleme alındığında LTC, 90.92 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Kripto para piyasasına artan açık ilgi, daha fazla yatırımcının vadeli işlemler veya options’lar gibi türevlerde yeni pozisyonlar açması anlamına gelebilir. Ayrıca uzmanlara göre bu durum piyasalarda artan bir aktivite ve ilgiyi gösterebilir. Daha fazla yatırımcının piyasaya güven duymaya başladığını ve bu durumunda fiyat hareketine yansıyabileceği ileri sürüldü.

Öte yandan kâr elde etme süreci başladığında ve birçok yatırımcı LTC pozisyonlarını kapattığında, altcoin’in açık faizi kısa sürede düştü. CoinGlass’tan alınan verilere göre, yazı kaleme alındığında 337 milyon dolar olan LTC’nin açık faizi 12 Ocak’tan bu yana %13 geriledi. Bir kripto para biriminin açık faizindeki düşüş genellikle bir düşüş sinyali olarak ele alınabilir ve uzmanlara göre yatırımcıların pozisyonlarını kapattığını gösterebilir. Bu durumda piyasanın mevcut yönüne dair bir güven eksikliğinin veya genel aktivitede bir düşüşün sinyalini verebilir.

LTC’de Günlük Fiyat Analizi!

LTC’nin günlük grafikteki fiyat hareketinin bir başka değerlendirmesinde ise altcoin ile Chaikin Money Flow (CMF) arasında düşüş eğilimi olduğu belirtildi. LTC’nin, CMF’si hala merkez hattının üzerinde konumlanmış olmasına rağmen, fiyatı yeni zirveleri ulaşmaya çabalarken 13 Ocak’tan bu yana düşüş trendine girdi.

Düşen bir CMF değeri, yüksek bir fiyatla birleştiğinde, piyasanın aşırı alım yaptığına ve bir fiyat düzeltmesi olabileceğine işaret edebilir. Bu durum Litecoin’in fiyatının yüksek olmasına rağmen, arkasındaki satın alma baskısının azaldığı anlamına gelebilir, bu da piyasanın daha düşüş eğilimi gösterdiğini ve yatırımcıların bu kadar yüksek fiyatlardan alım yapmak konusunda daha tereddütlü hale geldiğini gösterebilir. Bu durum, yatırımcıların kar elde etmeyi veya piyasalarda pozisyon açma oranlarını azaltmayı düşünmeleri gerektiğinin bir işareti olabilir.

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