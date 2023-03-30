Santiment geçtiğimiz günde bazı verileri ortaya koydu. Bu verilere göre Shiba Inu'nun başı çektiği memecoin grubunda büyük hareketlilik yaşandı.

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Shibarium’un ortaya çıkışı, Shiba Inu’ya (SHIB) resmi lansmandan haftalar önce çok ihtiyaç duyulan bir soluklanma getirmiş olabilir. Ancak, Beta sürümünün piyasaya sürülmesini bekleyen meme token topluluğu, ekosisteme bağlı tüm token’ların olumlu tepki vermekte direnmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.

Sabrın Meyveleri Toplanıyor

Bununla birlikte, uzun zamandır beklenen ikinci katman (L2) blok zinciri 28 Mart’ta şimdiye kadarki en yüksek günlük işlemlerini kaydetti. Kendini büyük bir SHIB destekçisi olarak tanımlayan LUCIE tarafından paylaşılan bir tweet’te, faaliyetteki artış işlemin 109.655’e ulaşmasına yardımcı oldu. Bunların tamamı 57.781 adres arasında gerçekleşti.

Bu durum, SHIB topluluğunun lansman günündeki düşük performans nedeniyle caymadığını göstermekte. Bunun yerine, Shibarium’un maliyet etkinliğini ve cazip yanma etkinliğini sürdürmeye kararlıydılar.

Ancak SHIB, Shibarium ekosistemine bağlı tek token değildi. Doge Killer (LEASH) ve Bone ShibaSwap (BONE), L2 ekosisteminin başlatılmasına giden yolda popülerlik kazandı ve önemi artmış olabilir. Peki, Shibarium yukarıda bahsedilen zirveye ulaştığında bu token’lar nasıl bir performans gösterdi?

Başlangıç olarak, SHIB hacmi 28 Mart’ta 274,82 milyona yükseldi. Ancak Santiment’in verileri, yazının yazıldığı sırada artışın 194,54 milyona düştüğünü gösterdi.

Ancak hacim, trader’ların fiyat artışları ve işlem hareketlerine atlamasının bir yansıması olarak hareket ediyor. Dolayısıyla, SHIB’in dönüm noktasında görünür bir katılım artışı olduğu görülüyordu. Hacmi 7,42 milyona yükselen BONE ile de benzer bir düzenleme yapıldı. Ancak beklendiği gibi, SHIB üstünlüğü ele geçirdi.

BONE, LEASH, SHIB, Hepsi Hareketlendi

Şu anda zincir üstü analitik platform tarafından takip edilmeyen LEASH için CoinMarketCap, ters yönde eğilim gösterdiğine dikkat çekti. Fiyat takip platformuna göre, LEASH hacmi son 24 saatte %4,26 oranında azaldı.

Dikkate alınması gereken bir sonraki metrik, bir varlıkla ilgili arama metinlerinin sayısını dikkate alan sosyal hacimdi. Basın saatine göre, SHIB 12’ye yükselirken, BONE muazzam bir düşüş eğilimi gösterdi.

Ancak her iki tokena olan ilginin göstergesi, fiyat hareketinde çift haneli bir artışı teşvik edecek kadar önemli olmadı. Bu yazının yazıldığı sırada SHIB son birkaç gün içinde %3,22 değer kazanmıştı. LEASH 2,01 dolara yükselirken, BONE %2,38’lik bir artış kaydetti.

Bununla birlikte, Shibarium L2 hakimiyetinde arka planda kaldı. Daha fazla yatırımcıyı cezbetme eğilimine sahip olsa da, Ethereum (ETH) blok zinciri altında ortaya çıkan birkaç benzer proje bir engel olabilir.