Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin, Amerika’da açıklanan bir dizi ekonomik verinin gölgesinde 19.000 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya çalışırken analiz platformlarının yaptığı açıklamalar da yatırımcıyı düşündürecekmiş gibi görünüyor. Son açıklamalar ise ünlü kripto para analiz platformu Santiment’ten geldi.

Santiment Ne Diyor?

Kripto para analiz platformu Santiment, önemli bir metriğin Bitcoin (BTC) için düşüş senaryosunu işaret ettiğini belirten bir açıklama yaptı. Santiment, Bitcoin’in sosyal baskınlık seviyesinin ya da Bitcoin’in altcoin’lere göre tartışma oranının şu anda görece düşük bir seviye olan %13,15’de olduğunu söylüyor.

Analitik platformuna göre, kripto fiyatları genellikle sosyal baskınlık seviyesi %20’nin üzerine çıktıktan sonra yükseliş hareketine başlıyor. Santiment yaptığı açıklamada ayrıca, uzun vadeli yatırımcıların şu anda potansiyel olarak piyasaya yeniden girmeden önce, en büyük kripto para olan Bitcoin’in sosyal baskınlık seviyesinin tekrar yükselmesini beklediğini söylüyor.

Bu konuda Santiment tarafından gelen açıklama şu şekilde oldu:

Yatırımcılar, şu anda kayıplarını minimuma indirmek için kısa vadeli yükselişlerin peşinde görünüyor. Görece satışa hazır eller 2022’de kriptodan çekildi ve uzun vadeli yatırımcılar Bitcoin’in yeniden ilgi odağı olmaya başlamasını bekliyor. BTC’nin sosyal baskınlığı yüksek olduğunda, fiyatlar tipik olarak yükselir.

BTC’de Son Durum

Bitcoin bu yazının yazıldığı sırada, geçtiğimiz gün yaşadığı %3,44 düşüşle 19.086 dolardan işlem görüyordu. Kripto analiz platformu ayrıca, bu ay boyunca kripto varlık fiyatlarının hakim piyasa duyarlılığının aksine hareket ettiğini belirten bir açıklama da yaptı.

Santiment’e göre, aşırı düşüş eğilimi, kripto fiyatlarının yükselmesine neden olurken, aşırı yükseliş eğilimi kripto fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Santiment tarafından şu açıklama geldi: