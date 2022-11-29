Gemini borsası büyük imaj zedelenmesi yaşadı ancak bunu düzeltmek için çabalıyor. Eğer işler gerçekten yolundaysa Bitcoin'in düşüş sebeplerinden biri azalmış olabilir.

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Kripto para yatırımcıları FTX çöküşünden kaynaklı borsa iflaslarının devamından endişeleniyor ve varlıklarını soğuk cüzdanlara taşıyor. Genesis’in çekimleri durdurmasıyla birlikte Earn ürünü için çekimleri duraklatan Gemini borsası bugün yeni açıklamalarda bulundu. Peki Bitcoin’in yeniden düşüşünü tetikleyecek bir iflas geliyor mu? Son açıklamalarda neler söylendi. Son gelişmeler ve daha fazlası.

Gemini Duyuru

Gemini borsası bugün Trust Center (bir nevi rezerv kanıtı) hakkında bazı paylaşımlarda bulundu. Genesis’in mevcut olumsuz durumundan etkilenen köklü kripto şirketi müşterilerinin önemli bir kısmını kaybetti. Sadece 1 günde 500 milyon dolarlık varlık borsadan çıktı ve olası iflas durumuna karşı yatırımcılar paralarını çekmeye devam ediyor. Bugün gelen duyuruda ise şunlar yazıyordu;

“Trust Center, Gemini platformunda ve sizin adınıza tuttuğumuz fonlar için ölçümlerin yanı sıra diğer önemli veri ve bilgileri içeren bir gösterge tablosudur. Gemini Trust Center aşağıdakiler de dahil olmak üzere önemli ölçümler hakkında günlük güncellemeler sağlayarak şeffaflık yoluyla güven inşa ediyor.”

Peki güncellenen veriler neler?

Platformdaki Toplam Kripto ve Fiat

Fiat ve Kripto Net Akışları

Dolaşımdaki GUSD

Lisanslar ve kayıtlar

Kurumsal Yönetim Bilgileri

Müşteri Varlıkları Güvende Mi?

Gemini borsası daha önce FTX gibi devlerin içini boşalttığı “bize güvenin” açıklamalarının ötesine geçmek istiyor. Alameda ve Genesis iflastan önce yaptıkları açıklamalarda müşteri varlıklarıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını ve çekimlerin sorunsuz devam edeceğini söylemişti. Ancak 6 milyar dolarlık çekimin ardından sıcak para kurudu ve geç kalan yatırımcıların parası FTX ile sıfıra gitti. Gemini şunları yazdı;

“lk günden itibaren müşterilerimizin varlıklarının güvenliğine öncelik verdik. Bundan asla ödün vermedik ve vermeyeceğiz. Gemini tam rezervli bir borsa ve saklama kuruluşudur. Bu, Gemini’de tutulan tüm müşteri fonlarının 1:1 oranında saklandığı ve herhangi bir zamanda çekilebileceği anlamına gelir. Gemini, fiat para biriminizi, özellikle Gemini müşterilerinin yararı için kurulmuş olan iş, işletme ve rezerv banka hesaplarımızdan ayrı hesaplarda tutar. Sizin tarafınızdan açıkça yetkilendirilmedikçe ve yönlendirilmedikçe fiat fonlarınızla hiçbir şey yapmayız. Gemini, dijital varlıklarınızı varlıklarımızdan ayrı hesaplarda tutar. Sizin tarafınızdan açıkça yetkilendirilmedikçe ve yönlendirilmedikçe dijital varlıklarınızla hiçbir şey yapmayız. Af dilemenin değil, izin istemenin sizinle güven ve kalıcı bir iş kurmanın doğru yolu olduğuna her zamankinden daha çok inanıyoruz.”

Eğer Gemini sağladığı veriler ve sözlerinde doğruysa kripto para yatırımcıları rahat bir nefes alabilir. Ancak risk almayan yatırımcıların borsadaki varlıklarını güvendikleri borsalara ve soğuk cüzdanlara taşıması en azından kara bulutlar dağılana kadar daha mantıklı olabilir.