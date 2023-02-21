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  •   Salı Gününe Dikkat! Büyük Gün Geldi! Kripto Paralarda Gözler Bu Açıklamaya Çevrildi!

Salı Gününe Dikkat! Büyük Gün Geldi! Kripto Paralarda Gözler Bu Açıklamaya Çevrildi!

Kripto paralarla ilgilenen herkesi yakından ilgilendiren önemli açıklamalar salı günü yapılacak. Bilgiler, kriptoda geleceği şekillendirebilir.
21:55
21 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto borsası Coinbase, Salı günü piyasa kapanışından sonra rapor açıklayacak. Gelirlerin düştüğü bir başka üç aylık kazanç raporu açıklayacak gibi görünüyor olabilir. Peki uzmanları bu düşünceye iten nedir?

Geçtiğimiz Yıl Neler Yaşandı?

Aralık 2022’de sona eren 4. çeyreğin kazançlarına, bir başka kripto borsası olan FTX’in şok edici çöküşü damgasını vurmuş ve piyasayı o süreçte toparlanması güç bir durumun içine sokmuştu.

FTX’in çöküşünün ardından, trader’lar çeyreğin büyük bir bölümünde dalgalanmadan uzak durmayı tercih ettikleri için kripto işlemlerinde büyük bir düşüşe yol açtı.

Kripto piyasası Ocak 2023’te istikrarlı bir ralli ile yeni bir başlangıç yapsa da, artan düzenleyici endişeler mevcut ve gelecek çeyreklerde Coinbase’in önünde duruyor.

Coinbase Kazanç Düşüşü Devam Ediyor mu?

Piyasa analistlerine göre, $COIN, bilinen son fiyat zirvesi olan 2021’in aynı çeyreğine kıyasla gelirde %75’lik bir düşüş kaydedebilir. Kripto ekosistemi yıl ortasında Terra ağının çöküşünden kısmen kurtulmuş gibi görünürken, FTX fiyaskosu kripto piyasasına büyük bir darbe vurdu.

Bu durum işlem sayısının yanı sıra alım satım hacimlerinde de büyük düşüşlere yol açtı. Salı günü Coinbase hisseleri de benzer bir beklentiyi yansıtarak %0,57’lik bir düşüşle 65,15 dolardan kırmızı renkte işlem gördü.

Diğer taraftan, ABD merkezli borsa, maliyet düşürme önlemleri sayesinde bazı yüklerden kaçınmış olabilir. Haziran 2022’den bu yana Coinbase yaklaşık 2.110 işçiyi işten çıkardı.

Bununla birlikte, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kısa süre önce Kraken’in kripto stake etme hizmetinde hata buldu ve durum Kraken’in bu hizmetleri kapatacağını açıklamasına kadar gitti. Bu durum Coinbase borsasının işine yarabilir ve mevcut çeyrekte Coinbase’in kar hanesini potansiyel olarak etkileyebilir. Düzenleyiciler kripto işletmelerine baskı yapmaya devam ederse, sırada Coinbase de olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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