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Saatler Sonra Başlayacak! Kripto Paralar İçin Sürpriz Olmayan Senaryo!

Kripto paraların bir sonraki adımı ne olacak? Yatırımcıları neler bekliyor?
17:20
7 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi 23.000 doların yeniden üzerine çıktı ve altcoinlerdeki canlanma tekrar başlamış görünüyor. Haftalar önce Fetch Coin etrafındaki coşkunun hız kesmeden arttığından bahsetmiştik. Dün de AGIX için bir duyuru paylaşıldı ve fiyatı %20’nin üzerinde arttı. Peki AI Tokenleri rallilerini sürdürecek mi?

Kripto Paralar Neden Yükseldi?

Kripto paraların kümülatif değeri yükselen bir paralel kanaldan aşağı kırılma riski taşırken, Bitcoin (BTC) fiyatı şimdilik benzer bir kanalda kırılımı yapmış gibi görünüyor. Dün gelen Genesis anlaşma müjdesi piyasalardaki iyimserliği artırdığı için BTC cephesinde bir yükseliş gördük. Ancak kriptonun kümülatif değeri 23 Ocak’tan bu yana yükselen paralel bir kanalda işlem görüyor. Bu kanallar düşüş formasyonları olarak kabul edilir, yani Bitcoin eğer ocak ayındaki hareketlerine benzer hızlı bir toparlanma yapmazsa altcoinlerde sert düşüşler görülebilir.

Kümülatif değer 29 Ocak’ta kanalın direnç çizgisi tarafından reddedildikten sonra destek çizgisinin yakınına düştü. Şimdi bu çizgiden aşağı kırılma riski taşıyor. Eğer kırılırsa, 935 milyar dolarlık destek bölgesine kadar çekilebilir. Bu senaryoda altcoinlerin %20’yi aşan kayıplar yaşaması muhtemeldir.

Kripto Paralar Düşebilir

Bitcoin fiyatı 23 Ocak’tan bu yana yükselen paralel bir kanalda işlem görüyor. Fiyat, 2 Şubat’ta direnç çizgisi tarafından reddedildikten sonra 6 Şubat’ta düşüşe geçti. Şimdilik düşüşün devam etme ihtimali yüksek görünüyor. Eğer satışlar ivme kazanırsa 20.930 dolara doğru bir düşüş görebiliriz. Öte yandan, kanalın geri alınması bu düşüş görünümünü geçersiz kılacak ve Bitcoin fiyatı 26.000 doların üzerine çıkacak. Akşam 20:40’ta Powell tarafından yapılacak açıklamalar bu büyük hareketi tetikleyebilir.

Türk kripto yatırımcılarının ilgi gösterdiği AGIX Coin için de dikkat çeken detaylar var. AGIX fiyatı yılın başından bu yana %1000’den fazla arttı. Fiyat tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,66 dolara yaklaşıyor. Haftalık RSI aşırı alım gösteriyor ancak düşüş eğilimi yaratmadı. Bu nedenle, yukarı yönlü hareket tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru devam edebilir. Eğer genel düşüş başlarsa bu durum fiyatı 0,42 dolara itebilir.

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