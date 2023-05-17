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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşüş ile başladı ve yeniden 27.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Piyasadaki bu düşüş devam ederken portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli transferlere dikkat çeken Whale Alert, hafta başında yapılan iki büyük işleme dikkat çekti.

Bitcoin, 27.000 Doların Altına Geriledi

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin‘in 27.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerilemesi ile birlikte güne düşüş ile başladı. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, gün içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,12 trilyon dolara geriledi. Ethereum (ETH), son 24 saat içerisinde ortalama %0,5 değer kaybederek 1800 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ayrıca kripto para piyasası, güne nispeten düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 50 milyon dolara yakın short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Yaklaşık 630 Milyon Dolarlık BTC Transferi

Piyasadaki bu düşüş devam ederken portföyünde yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin gerçekleştirdiği büyük ölçekli transferlere dikkat çeken Whale Alert, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile hafta başında yapılan iki büyük işleme dikkat çekti.

Whale Alert verilerine göre haftanın ilk gününde saatler içerisinde iki farklı transferde toplamda 630 milyon dolara yakın BTC transfer edildi. ABD merkezli kripto para borsası Coinbase’den bilinmeyen bir adrese güncel fiyatlar ile ortalama 316 milyon dolar değerinde 11.533 adet BTC transfer edilirken yine saatler içerisinde Coinbase’den bir başka bilinmeyen adrese güncel fiyatlar ile 311 milyon dolar değerinde 11.347 BTC aktarıldı.