Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olarak kabul edilen Robinhood sorduğu tek bir soruyla birlikte altcoin'in yükselmesini sağladı.

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Komisyonsuz hisse senedi ve kripto ticaret platformu Robinhood, kripto Twitter kullanıcılarına, platformda bir sonraki listelemede yer almasını istedikleri kripto parayı sordu. Aralarında LUNC token’ın listelenmesini isteyen Terra Classic topluluğunun da bulunduğu çok sayıda kripto topluluğu favori kripto paralarından bahsetmek için harekete geçti. Terra Classic topluluğu ayrıca LUNC’un Robinhood’da listelenmesi için Changeorg’da bir imza kampanyası yürütüyor.

Robinhood’da LUNC Listelemesi Planlanıyor

Kripto alım satım uygulaması Robinhood 21 Ekim’de attığı bir tweetle platformun yeni kripto para birimleri listelemek istediğini duyurdu. Kullanıcılardan platformda görmek istedikleri bir sonraki kripto hakkında önerilerini istedi. Tweet yaklaşık 13 bin yorum aldı ve her topluluk kendi token’larını önerdi.

Terra Classic topluluğu da LUNC’u listelemek için önerilerde bulundu. Binance, Cryptocom, KuCoin, Huobi, OKX ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli kripto borsaları, LUNC tokenlerinin zincir üzerinde yakılması için topluluğu destekledi. Aralarında Binance ve MEXC Global’in de bulunduğu bazı borsalar ise spot ve marj işlemleri gibi zincir dışı işlemler için yakma işlemi gerçekleştirmekte.

Şu anda topluluk, LUNC token’larını listelemek için Coinbase ve Robinhood’dan destek istiyor. Topluluk, devasa LUNC işlem hacmi ve talebinin borsalara fayda sağlayabileceğine inanıyor. Geçtiğimiz ay Changeorg’da LUNC’un Robinhood’da listelenmesi için bir imza kampanyası başlatıldı.

Shiba Inu topluluğu da geçen yıl SHIB’in Robinhood’da listelenmesi için bir imza kampanyası başlatmıştı. Robinhood, 500 binden fazla imza aldıktan sonra nihayet bu yılın Nisan ayında SHIB’i listeledi. LUNC dilekçesi şu anda yaklaşık 7.000 imza almış durumda.

Eski Kongre adayı David Gokhshtein, Terra Classic topluluğundan ve Terra Classic Revival Roadmap’ten gelen büyük destek karşısında hayrete düştü. Bununla birlikte, LUNC’a yatırım yapmaya karar vermeden önce Terra Classic blok zincirine geri dönen ve inşa edilen bazı yardımcı programları ve projeleri incelemek istiyor.

LUNC Fiyatı Piyasa Genelindeki Sıçramanın Ortasında Atladı

Tüm bu yaşananların etkisiyle Terra Classic (LUNC) fiyatı son 24 saatte %6’nın üzerinde yükseldi. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0.000226 dolar ve 0.000241 dolar oldu. Bu yazının yazıldığı sırada, LUNC fiyatı 0,000235 dolardan işlem görüyor.

Bu arada, Terra Classic topluluğu 22 milyardan fazla LUNC token’ı yaktı. Binance ise son 3 hafta içinde 11 milyardan fazla LUNC yaktı. Dahası, stake edilen toplam LUNC miktarı 700 milyarın üzerine çıktı. Topluluk, daha fazla LUNC yakmak için vergi yakımını %0,2’ye düşüren 5234 sayılı teklifi kabul etti.