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Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!

Birleşik Krallık NFT ve blockchain alanında harekete geçti.
13:00
6 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto dostu ve İngiltere’nin yeni başbakanı olan Rishi Sunak’a rağmen Birleşik Krallık kripto ve blockchain konusunda harekete geçti. Rishi için kripto para topluluğunun umudu büyük. Gerçek bir kripto dostu olan yeni başbakan aynı zamanda NFT’lere yakın ilgi duyuyor. Peki Birleşik Krallığın son hamlesi neydi? Yatırımcıları nasıl etkiler?

Birleşik Krallık ve Kripto Paralar

Birleşik Krallık parlamentosu, Başbakan Rishi Sunak’ın ilgi gösterdiği NFT’ler konusunda harekete geçti. Başbakan seçildiği gün Sunak’ın NFT ve altcoinlerle alakalı soruları cevaplandırdığı bir haber yayınlamıştık. Burada Sunak, tek bir kripto para yerine altcoin sepetini tercih edeceğini ve NFT koleksiyonları arasında kendisini en yakın hissettiği koleksiyonu paylaştı.

Avam Kamarası’ndaki Dijital, Kültür, Medya ve Spor komitesi kısa süre önce yaptığı açıklamayla girişimi duyurdu ve NFT’lerin temelini oluşturan blockchain teknolojisi dahil kapsamlı bir inceleme başlattığını açıkladı.

DCMS komitesinden yapılan açıklamada şunlar söylendi;

“Milletvekilleri NFT yatırımcılarının, özellikle de savunmasız spekülatörler tarafından riske atılıp atılmadığını değerlendirmesi bekleniyor. Soruşturma ayrıca NFT’lerin ve blockchain’in Birleşik Krallık ekonomisine sağlayabileceği daha geniş faydaları da inceleyebilir.”

NFT

Geçtiğimiz yıl ünlüler arasında popüler hale gelen Bored Ape Yacht Club koleksiyonunun başarısıyla NFT’lerin popülerliği önemli ölçüde arttı. Ancak bu yıl kripto varlıklarının çökmesiyle NFT’lere olan ilgi azaldı ve bir tahmine göre Ocak ve Eylül ayları arasında NFT işlem hacmi %95 oranında azaldı. Bu erime birçok koleksiyona yatırım yapan kullanıcıların kalıcı kayıplarını beraberinde getirdi. DCMS komitesinin açıklamasında NFT alanındaki büyük bir soruna da dikkat çekiyor. Bu elbette “aşırı değerlenme” artan FOMO bir varlığın fiyatını olması gereken seviyenin çok üzerine taşıyabilir.

“Aşırı değerlenmiş varlıklar sektöre daha az hakim yatırımcılara satılabilir. Birleşik Krallık’ta kapsamlı bir NFT düzenlemesi yok, satışlardaki azalma ve potansiyel riskler bize harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor”.

Liz Truss’un kısa ve çalkantılı saltanatının ardından geçen ay başbakanlık görevini devralan Sunak, Maliye Bakanı iken önemli bir kripto dostu olarak tanındı. Nisan ayında Kraliyet Darphanesi’ne bir NFT oluşturma talimatı verdiğini açıkladı.

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