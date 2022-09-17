Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler altcoinlerden biri olan Ripple (XRP) kripto para piyasalarında yaşanan belirsizliklere rağmen bir dönüm noktasına ulaştı.

XRP’da Aktif Adres Artışı

Kripto para birimi, piyasalardaki benzersiz zorluklara ve birkaç token’da yaşanan şok edici düşüşlere sebep olan kripto kışına rağmen önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Elde edinilen verilere göre, tüm bu olumsuzlukların yanı sıra Ripple tutan toplam adres sayısı 4.3 milyon seviyesine ulaştı.

Kripto para piyasası izleme platformu olan Messari’nin verilerine göre, yazı kaleme alındığı tarih itibariyle XRP cüzdan adres sayısı 4.302.193 seviyesinde yer alıyor. Belirtilen 4,3 milyon adres arasından, 301 adres 10 milyon ABD doları değerinde XRP token’ına sahip. Ayrıca 823 adres bakiyelerinde yaklaşık 1 milyon doların üzerinde XRP bulunduruyor.

Bununla birlikte en az 1 dolar değerinde XRP olan adreslerin sayısı, raporlama tarihi itibariyle 4.299.813. Adres sayısının yanı sıra XRP zincir içi faaliyetlerinde de hareketlilik mevcut. Ağdaki aktif adres sayısı, alıcı olarak hareket eden adres oranıyla birlikte son 24 saat içerisinde ciddi bir artış yaşadı.

Yazı kaleme alındığında Messari’den alınan verilere göre, son 24 saat içerisinde 52.575 alıcı adresi ve 21.429 gönderici olmak üzere toplam 66.977 aktif XRP adresi mevcut. Ayrıca geçtiğimiz ay içerisinde aktif adres sayısında %29 oranında bir artış yaşanmıştı.

Yüksek İşlem Hacmi

Öte yandan XRP son 24 saat içerisinde en yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri listesinde dördüncü sırada yer alıyor. Popüler kripto para birimi 24 saatte 848 milyon dolarlık hacimle Litecoin (LTC), Ethereum Classic (ETC), Dogecoin (DOGE) ve Tron (TRX) gibi popüler altcoinleri geride bırakıyor.

XRP verilerinin artışı, kripto para piyasalarının geri kalan kısmının ciddi düşüş mücadelesi verdiği bir zamanda aralığına denk geliyor. Ayrıca Eylül ayının başından bu yana, XRP 0,32 dolar ile 0,33 dolarlık destek arasında konsolide oluyor.