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Ripple (XRP) ve SEC arasındaki dava devam ederken, mahkemeden gelen haberler XRP fiyatı üzerinde etkili oluyor.

Kritik Metrik, Devasa Satışlara İşaret Ediyor

Kripto para piyasası enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra yeniden ivme kazanmıştı. Ancak, Ripple (XRP), SEC ile devam eden davanın kaplumbağa hızında ilerlemesi nedeniyle bekleneni veremiyor. FxStreet analistlerine göre, teknik göstergeler olumlu ve XRP 50 günlük EMA’nın üzerinde bulunuyor. Ancak, kripto veri şirketi Santimet XRP fiyat hareketine yönelik uyarıda bulundu. Plaforma göre, bazı zincir üstü metrikler, umut vaat eden fiyat hareketi ile uyum içerisinde değil. XRP 18 Haziran’daki 0.28 dolar seviyesinden %33’lük bir artış kaydederken, Santiment’in ‘Aktif Cüzdan’ göstergesi alarm veriyor. Kritik metrik önemli miktarda aktif cüzdan akışı gösteriyor. Bu, tersine bir duruma işaret edebilir. Platforma göre, özellikle büyük yatırımcı, sinsice satış limitleri koyuyor olabilir.

ABD TÜFE rakamlarının ardından ivme kazanan XRP’de fiyatını SEC davasından gelen haberler etkiliyor. ABD’de enflasyon rakamları Fed’in hedefinin oldukça üzerinde dururken, piyasalar Eylül ayında kripto para piyasasını olumsuz etkileyecek başka bir büyük faiz artışına hazırlanıyor. XRP en son 30 Temmuz’da 0.4098 dolar ile ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı O zamandan beri, XRP, Fed’e yönelik piyasa duyarlılığı ve SEC’in sert hamleleri nedeniyle satış baskısı altında. Bununla birlikte, SEC – Ripple davası, SEC’in Hinman’ın konuşmasıyla ilgili belgelerle sunma konusundaki isteksizliği yüzünden daha da derinleşiyor. Temmuz ayında Mahkeme, SEC’in William Hinman’ın konuşmayla ilgili belgelerinin avukat-müvekkil ayrıcalığı kapsamına girdiği iddiasını reddetti. Mahkeme, SEC’e Ripple savunmasına konuşmayla ilgili belgeleri sunma talimatı verdi. SEC ise buna itiraz etti. XRP, mahkemenin büyük olasılıkla Hinman konuşmasıyla ilgili belgelere el koyacağına inanıyor. Ripple lehine bir karar, önemli bir ralliyi tetikleyebilir.

Yatırımcı, Hala Temkinli!

Uzmanlara göre, yatırımcılar mahkeme kararına ve Fed politikasına karşı hala temkinli. Önde gelen analistlerden Grizzly’e göre XRP’de satış baskısı devam ediyor ve 0.39 dolardaki direnç seviyesi büyük bir engel teşkil ediyor. Altcoin, an itibariyle 0.37 dolardan işlem görüyor. XRP, şu anda bir direnç bölgesinin altında ve değer kaybedebilir. FXStreet’teki analistler de kısa avdede XRP fiyatının değer kaybedeceğine inanıyor.

Bloomberg, SEC’in giderek daha agresif hale geldiği sonucuna vardı. SEC ve Coinbase arasında devam eden yasal sorun nedeniye, analistler kripto pazarında daha fazla volatiliteden korkuyorlar. Bloomberg’in analistleri, SEC’in politikalarının giderek daha agresif hale geldiği sonucuna vardı. Garlinghouse, SEC’in tutumu hakkında yorum yaptı ve şunları savundu: