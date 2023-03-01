Brooks Entwistle, yeni bir röportajda şirketin CBDC çabaları ve hedefleri hakkında konuştu ve bazı ilginç ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple‘da müşteri başarısından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı ve APAC ve MENA genel müdürü olan Brooks Entwistle, yeni bir röportajda şirketin Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) alanındaki çabaları ve hedefleri hakkında konuştu ve bazı ilginç ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.

20’den Fazla Ülke İle Görüşme!

Yönetici, dünyanın dört bir yanındaki düzenleyicilerle etkileşimin “paha biçilmez” olduğunu açıkladı. ABD’nin aksine Entwistle’nin açıklamalarına göre, Singapur’daki, Tokyo’daki, İsviçre’deki, İngiltere’deki düzenleyiciler diyaloğu memnuniyetle karşılıyor ve yuvarlak masa tartışmalarına katılıyor.

Daha önce yapılan açıklamalara göre CBDC’ler 2023’te Ripple için kilit bir odak noktası ve Entwistle bunu yeniden teyit ederek şirketini merkez bankalarının ve yetkililerin başvurabileceği bir çözüm sağlayıcı olarak sundu. Entwistle konuyla ilgili olarak, “Dışarıda 200’den fazla ülke var. Çok sayıda merkez bankası var ve bunların farklı ihtiyaçları var ve bu yolculuğun farklı bölümleri var.” sözlerini kullandı.

Öte yandan açıklamalara göre Çin’deki dijital yuan gelişmeleri gibi bazı ülkeler oldukça ilerlemiş olsa da, daha küçük, daha az kaynağa sahip, Ripple’ın önemli bir parçasına yardımcı olabileceği başka sorunları olan birçok gelişmekte olan pazar var. Bu bağlamda Entwistle, fintech’in halihazırda 20’den fazla merkez bankasıyla diyalog halinde olduğunu açıkladı:

Yani on değil, yirmi değil, dünya çapında bir sürü merkez bankasıyla bu tartışmalar konusunda diyalog halindeyiz.

CBDC Görüşmeleri

Ripple yöneticisi, Bhutan ve Palau ile zaten iyi bilinen projeleri örnek olarak gösterdi. Entwistle, ABD’deki düzenleyici engellerle ilgili olarak, Ripple‘ın bu nedenle şirketin geçen yıl 300 yeni çalışanının çoğunu işe aldığı uluslararası pazara odaklandığını açıkladı.

“Şu anda işimizin büyük kısmı ABD dışında,” diyen Entwistle, Ripple’ın kripto dostu yargı bölgelerinde hızlı bir ilerleme kaydettiğini belirtti. Bu nedenle, düzenleyicilerle gerçek zamanlı etkileşim kurmanın çok önemli olduğunu söyledi. Bu amaçla da Ripple, agresif bir yaklaşım benimseyerek geçtiğimiz yıl politika ekibini genişletti.