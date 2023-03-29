Kripto para piyasası, 2023'in Mart ayının başından bu yana güçlü bir ralliyle karşı karşıya ve Ripple'ın XRP'si en iyi performansı gösteren altcoin'lerden birisi olarak öne çıkıyor. Peki XRP mahkemesi ne zaman, XRP geleceği nasıl ve XRP ne olur? Gelin daha yakından bakalım.

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Kripto para piyasası, 2023’in Mart ayının başından bu yana güçlü bir ralliyle karşı karşıya ve en iyi performans gösteren altcoin’lerden birisi olarak Ripple’ın XRP’si öne çıkıyor. Peki XRP mahkemesi ne zaman, XRP geleceği nasıl ve XRP ne olur? Gelin daha yakından bakalım.

XRP’nin Geleceği Nasıl, XRP Ne Olur?

XRP, 28 Mart’ta yüzde 15’i bulan yükselişle 0,55 dolara kadar çıktı. Bu yükseliş, 2022’nin Kasım ayından bu yana ilk kez XRP fiyatının 0,5 doları geçmesi anlamına geldiği için oldukça dikkat çekici oldu.

On-chain (zincir üstü) veri sağlayıcısı Santiment, fiyat artışının ortasında kar alma oranının da 2021’nin Ağustos ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek “XRPNetwork, Mart ayındaki etkileyici toparlanmasını sürdürüyor ve fiyatı son 2 haftada yüzde 44, bugün ise yüzde 11 yükseldi. Bunun bir sonucu olarak yatırımcıların kar alımlarının çok yüksek seviyede olduğunu görüyoruz. Şu anda 2021’in Ağustos ayından bu yana görülen en yüksek kar-zarar oranına ulaşılmış durumda.” notunu düştü.

Santiment’ın dikkat çektiği gibi yatırımcıların kar almaya yönelmiş olmaları fiyatın düşebileceği beklentisiyle harekete geçerek XRP’lerini sattıkları anlamına geliyor olması bakımından oldukça önemli.

XRP Mahkemesi Ne Zaman?

XRP fiyatındaki son yükselişin ardındaki en önemli nedenlerden biri, birçok piyasa uzmanının mahkemenin Ripple – ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) davasında bu hafta sonuna kadar aylardır beklenen kararını çıkacağına inanılıyor olması. Üstelik mahkemenin Ripple lehine bir karar vereceği değerlendiriliyor.

SEC‘in açtığı ve iki yılı aşkın süredir devam eden dava, şimdiye kadar XRP’nin düşük fiyat performansı göstermesinin arkasındaki nedenlerden biri oldu ve olmaya da devam ediyor. Bununla birlikte, Ripple‘ın altcoin’inin bu yasal savaşa rağmen piyasa değerine göre en büyük 10 kripto para arasında yer almayı başardığını not etmek gerekiyor. Mevcut fiyat rallisiyle XRP, en büyük kripto paralar listesinde altıncı sırada yer alıyor ve yükselişini devam ettirmesi halinde listede ilk 5’e girmesi beklenebilir.

Ripple – SEC davasında mahkemenin vereceği kararın yalnızca XRP için de kripto para piyasası için de oldukça önemli. Kararın ABD’de şeffaf ve daha net düzenlemeler çağını başlatacağı üzerinde duruluyor.

XRP, bu yazının hazırlandığı sırada 0,5450 dolardaki büyük direnç seviyesinin altında işlem görüyor. Altcoin için sonraki iki direnç seviyesi 0,5761 dolar ve 0,6469 dolarda. Eğer ki dava SEC lehine sonuçlanacak olursa beklendiği gibi XRP fiyatının oldukça sert bir şekilde düşmesi, Ripple lehine sonuçlanması halinde ise yukarıdaki dirençlerin ve çok daha fazlasının hızla geçilmesi beklenebilir.