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ABD hükümetinin borç tavanını yükseltmeyi neredeyse tamamlamasının ortasında, Bitcoin (BTC) ve altcoin’lerin haftanın ilk gününde sağlıklı bir yükseliş yaptıkları görüldü. Ripple’ın XRP’sinin ise gösterdiği performans ile kripto para piyasasından ayrıştığı görülüyor. Son 24 saatte yüzde 4,12 yükselişle 0,5 dolar seviyesine çıkan XRP’de neler oluyor, gelin daha yakından bakalım.

XRP’yi Çevreleyen FOMO

XRP‘nin kripto para piyasasının geneli karşısındaki son ayrışması, XRP Network’ün platformundaki adres aktivitesine güçlü bir artış görmesiyle gerçekleşti. Zincir üzeri veri sağlayıcısı Santiment yaptığı değerlendirmede “XRP Network, geçtiğimiz 2 gün içinde tüm zamanların en büyük 2’nci ve 3’ncü adres aktivitesi artışını yaşadı. XRP ve altcoin paketi arasında hafif bir yüzde +4’lük yükseliş oldu ve eğer 18 Mart’taki cüzdan aktivitesi artışı sonrası fiyat yükselişi yeniden yaşanacak olursa bu yüzde daha da artabilir.” notunu düştü.

Önde gelen Ripple destekçisi ve hukuk uzmanı John Deaton, XRP fiyatı konusunda son derece dikkat çekici bir çıkış yaptı. Deaton attığı son tweet’lerinden birinde “XRP 0,48 dolarda duruyor ve şu anda satın almayı reddeden kaç kişinin 1 doların üzerinde satın alacağını düşünmek gerçekten çılgınca. Daha da çılgınca olan şey, FOMO’nun muhtemelen 2 dolara kadar devreye girmeyecek olması.” ifadelerini kullandı.

Ripple’ın Zafer İlan Edeceği Düşüncesi ile XRP Yükseliyor

ABD’de uzun bir hafta sonu geride kalırken Ripple’ın SEC ile devam eden yasal mücadelesinde pek bir gelişme olmadı. Bununla birlikte, Blockchain girişimi son birkaç haftada mahkemede SEC karşısında bir miktar avantaj elde etti.

Mahkeme, SEC’i William Hinman konuşmasının düzeltilmemiş versiyonlarını kamuoyuna açık bir şekilde yayınlamaya zorlayarak uzlaşma umudunu artırdı. Kripto para sektöründeki birçok uzman, davadaki özet kararın Yargıç Analisa Torres tarafından herhangi bir zamanda verilecek olsa da kararın bu yıl Temmuz ayına kadar gelmesini bekliyorlar.

Öte yandan Ripple, diğer kripto oyuncuları gibi sıkı düzenleyici gereklilikleri gerekçe göstererek merkez üssünü ABD dışına taşımayı planlıyor. Ancak şirket bu hamleyi yapmadan önce mahkemeden çıkacak olan kararı bekliyor. Eğer mahkemenin kararı Ripple’ın lehine olacak olursa şirketin bankalarla olan ilişkileri popüler altcoin XRP’ye daha fazla likidite sağlayacak şekilde çok daha iyiye doğru evrilebilir.