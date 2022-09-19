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Rallilerin Kripto Parası Kritik Noktada! Altcoinde Yeni Ralli Başlar Mı?

Yatırımcılar bu altcoin ile ciddi kazançlar elde etmişti. Şimdi yeniden karar aşamasında ve kritik bölgenin aşılması gerekiyor.
19:36
19 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Etkileyici fiyat hareketleriyle adından birçok kez söz ettiren popüler kripto para yeniden karar noktasına geldi. Yatırımcılar kısa vadeli zaman diliminde kendilerine çift haneli kazanç fırsatları tanıyan altcoinlere yoğun ilgi gösteriyor. Bunlardan biri de ALGO’dur. Şimdilik karar noktasında peki ralli için hangi seviyeler izlenmelidir?

Algorand (ALGO)

ALGO fiyatı 0,28 dolar desteğinde tutunarak 3 aydır menzile bağlı bir ralli gösteriyor. Altcoin, potansiyel toparlanma için bir direnç olarak çalışan 0,37 dolar seviyesini üç kez aşamadı. Ağustos düşüşü sırasında yeniden 0,28 dolar desteğine gevşeyen fiyat alıcıların savunmasıyla karşılaştı. Muhtemelen bugün de bu bölgeye yakın noktadan toparlanma göreceğiz.

Yazı hazırlandığı sırada 0,31 dolardan alıcı bulan Altgorand (ALGO) taban fiyatından %12 yukarıda yer alıyor. Eğer bu bölgede kalıcılık elde edebilirse 0,37 dolar direncinin yeniden testini izleyebiliriz.

Algorand (ALGO) Yorum

Günlük zaman dilimindeki teknik grafik devam eden toparlanmayı genişleyen bir kanal modeli olarak yansıtıyor. Alıcılar şimdilik bu kanalı izleyerek fiyatı daha yüksek seviyelere taşımak için mücadele edecek. Ancak bir sorun var, teorik olarak bu yükselen kanal düşüş eğiliminde. Teknik analize göre, bu grafik modeli, alıcıların önceki yükselişi devam ettirememesinin altını çiziyor. Bu durum da sonunda bir destek trend çizgisi kırılımına ve önemli bir düzeltme rallisine yol açıyor.

Şimdilik kötü senaryodan uzaklaşan ALGO yeniden 0,31 dolar ani direncini kırdığı için 0,37 doları hedefliyor. Alıcılar düşüş eğilimini geçersiz kılmak için yukarıdaki direnci aşmalıdır. Bu dördüncü direnç testi de başarısız olursa bu senaryoda 0,28 dolara kadar yeniden gevşeme görülebilir. 50 günlük EMA şu anda alıcılara önemli bir direnç sunuyor.

Bu süreçte kaderi belirleyen Bitcoin’in performansı olacak. Yeniden 19.000 dolara tutunan BTC fiyatı 19.400 dolar seviyesine kadar tırmandı. Şimdilik 19.120 dolardan alıcı buluyor. Çarşamba günü açıklanacak olan faiz kararı öncesinde sürpriz hareketlere ALGO yatırımcılarının hazırlıklı olması gerekir. Genellikle Fed toplantılarından önce düşüşler normal karşılanır ve Bitcoin şimdilik yükselişe erken başlamış gibi görünüyor.

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