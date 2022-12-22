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Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Michaël van de Poppe, Ethereum‘un (ETH) aylar süren ardışık düşüş hareketinin ardından bir rahatlama rallisine hazırlandığı öngörüsünde bulundu. Poppe bir altcoin’in de fırsat bölgesine gelmesini beklediğini söyledi.

Yükselmesini Beklediği O 2 Altcoin

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, 640 binden fazla Twitter takipçisine ETH‘nin kayıplarının bir kısmını telafi etmesini ve bin 300 dolar civarına yükselmesini beklediğini söyledi. Analist, beklentisine ilişkin yaptığı değerlendirmede “ETH’de hala büyük olasılıkla devam etmeden önce yeniden test ettiğimiz böyle bir senaryo bekliyorum. Son birkaç gündür piyasalardan olumlu işaretler geliyor, ancak endeksler zayıflık gösterdiği için devamı gelmiyor (DXY de aynı şeyi gösteriyor).” dedi.

Analist, ayrıca finansal hizmetler, akıllı şehirler veya iş ekonomisi gibi şeylerin daha verimli çalışmasını sağlayan uygulamalar için bir platform görevi görmeyi amaçlayan merkeziyetsiz makine öğrenme sistemi olan Fetch.ai‘ye güç veren Ethereum tabanlı altcoin FET’i de yakından takip ettiğini ortaya koydu.

FET‘te yükseliş beklediğini açıklayan Van de Poppe, altcoin’in bir çıkış yapmadan önce potansiyel olarak yüzde 15 oranında geri çekilmesini beklediğini belirterek alım yapmak için gelmesini beklediği seviyeleri sıraladı:

Hala FET’te daha düşük seviyelerin gelmesini bekliyorum. Baktığım seviyeler 0,0775 dolar ve 0,068 dolar.

“Ayıların Son Çırpınışları”

Kripto para piyasasındaki pek çok kişi hala piyasaları aşağı çekecek yeni bir likidasyon dalgası beklediğine dikkat çeken Van de Poppe, mevcut durumun ayıların son çırpınışını yansıttığını düşündüğünü belirterek şunları söyledi: