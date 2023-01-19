Okuma Süresi: 3 Dakika

QCP Capital tarafından yayınlanan son rapor kripto para yatırımcılarının yüzünü güldürebilir. Özellikle düşmeye devam eden enflasyonun motivasyonuyla alıcılar yeniden hareketlenmeye başladı. Bitcoin sadece birkaç gün içinde 20.000 doların üzerine çıktı ve kritik desteği korumaya devam ediyor. Peki bu yükseliş daha ne kadar devam edecek?

Bitcoin Yükselir Mi?

Son rapora göre Bitcoin büyük bir satış evresine girmeden önce %50 değer kazanabilir. Trade firması QCP Capital tarafından yayınlanan düzenli piyasa bülteni “The Crypto Circular”ın son sayısında kripto para ayı piyasalarının bittiğini düşünenler için korkunç bir uyarı yer alıyor. Araştırma “son 5. Dalga satışları” konusunda uyarıyor Bitcoin, bir hafta süren boğa koşusunda aniden geri aldığı yeni destek seviyelerini koruyarak şaşırttı ve şu ana kadar 21.650 dolara kadar yükseldi.

“Koreografi” hareketine ilişkin yaygın şüpheye rağmen, Bitcoin önemli destek ve trend seviyelerinin üzerinde seyrediyor. QCP’ye göre, pariteyi daha da yükseltmek için hala bol miktarda yakıt var, ancak bu hala ayı piyasasının genel olarak bittiği ve geride kaldığı anlamına gelmiyor. Yani %50 yükseliş yaşansa da ardından büyük bir satış evresi gelecek.

Kripto Paralarda Fırsat

Uzun vadeli Elliott Dalga fiyat analizini güncelleyen QCP, mevcut yukarı yönlü hareketin Bitcoin için bir 4. Dalga oluşturduğunu ve esasen bir ayı piyasası rahatlama hareketi olduğunu savundu. Özellikle altcoin yatırımcılarının mevcut rahatlama rallisi ortasında çok daha büyük kazançlar görmesi muhtemeldir.

QCP Capital şunları yazdı;

“Hata yapmayın, şu anda risk piyasalarında gördüklerimiz Dalga 4’lerin karakteristik özelliğidir. Kasım 2022’nin en düşük seviyelerinden bu yana yaşanan bu sıçramanın sadece bir Dalga 4 düzeltmesi olduğu ve önümüzde son bir Dalga 5 satışının bulunduğu görüşümüze bağlı kalıyoruz.”

Eğer bahsi geçen yükseliş dalgası gelirse altcoin yatırımcıları iyi bir satış fırsatı yakalayacak. Ancak ardından gelen düşüşte 2022 yılındaki dip seviyelerin altındaki bölgelere inebiliriz. Bu senaryoda gecikmeli de olsa Capo gibi boğaların verdiği hedefler görülebilir.

“Şu anda 2023’te gördüğümüz ralli bazı kısa vadeli teknik seviyeleri üst tarafa doğru kırmış ve böylece yükseliş momentumunu artırmış olsa bile, 4. Dalga parametreleri dahilindedir.”

Elliott Dalga teorisi, Dalga 4’te %20, %38,2 ve %50 Fibonacci düzeltme seviyelerinin özellikle önemli olduğunu belirtiyor. Bitcoin son makro dip seviyelerden neredeyse %20 oranında düzeltme yaptığından, geriye kalan iki fiyat hedefi şu anda oyunda ve bunlar 27.100 dolar ile 31.850 dolardır.