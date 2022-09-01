Popüler altcoinlerden olan Cardano (ADA), Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin'de (DOGE) son durum ne? Fiyat belirsizliği devam edecek mi?

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Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatı rotasını değiştirmeye çalışırken popüler altcoinlerde durum ne? İşte üç popüler altcoinin fiyat tahmini!

Cardano (ADA)

Cardano 29 Ağustos’ta 0,42 dolar seviyesinden ciddi bir yükseliş ile 20 günlük EMA’ya ulaştı. Kripto para biriminin fiyatı mevcut seviyeden düşerse, piyasaya hakim olmaya çalışan ayıların küçük çaplı yükselişlerde satış yapmaya devam ettiği öngörülebilir. Ayılar daha sonra fiyatı kritik destek bölgesi olan 0.40 dolar seviyelerine düşürmeye çalışabilir. Belirtilen bölge göz önünde bulundurulması gereken önemli bir seviye çünkü bunun altında bir kırılma ve kapanış, düşüş trendinin bir sonraki ayağının başlangıcına işaret edebilir. Ayrıca alıcılar fiyatı hareketli ortalamaların üzerine çıkarırsa, ADA/USDT paritesi düşüş trendi çizgisine yükselebilir.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin’de yatırımcılar geçtiğimiz birkaç gün içerisinde 0.06 dolar desteğini başarıyla savundu, ancak güçlü bir toparlanma sağlayamadı. Bu durum meme token için daha yüksek seviyelerde talep eksikliği olduğunu gösteriyor. Güçlü bir desteğin yakınında sıkı bir konsolidasyon, bozulma olasılığını artırabilir. Varsayım gerçekleşirse, DOGE/USDT paritesi 18 Haziran’ın en düşük seviyesi olan 0,05 dolara doğru aşağı yönlü hareketine başlayabilir. 0.05 dolar boğaların savunması gereken önemli bir seviye çünkü bunun altında bir kırılma ve kapanış düşüş trendini sürdürebilir.

Tüm bunların aksine, fiyat mevcut seviyeden yükselir ve hareketli ortalamanın üzerine çıkarsa düzeltme aşamasının son ayağının biteceğini gösterebilir. Parite daha sonra 0.09 dolara bir ralli girişiminde bulunabilir.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu 29 Ağustos’ta 0,000012 dolarlık önemli bir seviyenin üzerine yükselerek boğaların düşüşlerde alım yaptığını gösterdi. Alıcılar 30 Ağustos tarihinde fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Popüler meme tokenın fiyatı, 20 günlük EMA ile 0.000012 dolar seviyeleri arasında kaldı. Bu dar aralıktaki hareketin uzun süre devam etmesi olası olmayabilir. Olası bir düşüş senaryosunda kripto para biriminin fiyatı 0.000012 doların altında gerilerse, SHIB/USDT paritesi 0.000010 dolara kadar düşebilir. Alternatif olarak, fiyat 20 günlük EMA’nın üzerine çıkarsa, parite 0.000014 dolardan genel dirence yükselebilir.