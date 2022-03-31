Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta içerisinde birden fazla kez 48.000 dolar fiyat seviyelerine ulaşmasına karşın kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 47.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Bitcoin’in son haftalarda kaydettiği değer artışları, kripto para piyasasına güçlü bir yükseliş ivmesi kazandırdı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, hafta içerisinde yüksek oranlarda değer artışları kaydetmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise CoinGecko verilerine göre 2,26 trilyon dolara ulaştı.

Decentraland (MANA)

Ethereum tabanlı sanal gerçeklik platformu Decentraland‘ın yerel kripto para birimi MANA, Mart ayı içerisinde defalarca kez 2,25 dolar desteğini test etmesinin ardından Bitcoin’in 48.000 dolar fiyat seviyelerine ulaşması ve kripto para piyasasının yükseliş ivmesi kazanması ile birlikte yönünü yeniden yukarı çevirdi. MANA, CoinMarketCap verilerine göre, haftalık zaman diliminde %10’a yakın bir değer artışı kaydederek 2,78 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı ve 2,85 dolar direncine önemli ölçüde yaklaştı.

The Sandbox (SAND)

Ethereum tabanlı sanal gerçeklik platformu The Sandbox‘ın yerel kripto para birimi SAND, son 1 aylık zaman dilimi içerisinde 2,70 dolar güçlü destek seviyelerine gerilemesinden bu yana kaydetmeye başladığı fiyat hareketleri ile birlikte bir yükseliş ivmesi yakaladı. SAND, haftalık zaman diliminde ise kaydettiği son yükseliş hareketlerinin ardından 3,40 dolar direnç seviyelerini aştı ve 3,70 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki yükseliş eğiliminin yanı sıra, çok uluslu bir yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi HSBC’nin The Sandbox ile ortaklık kurması ve platformdan sanal arazi satın alması da SAND’a önemli bir yükseliş ivmesi kazandırdı.