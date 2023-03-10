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Popüler Blockchain Ağındaki İşlem Sayısı Yükselişte: Fiyat Performansına Etkisi Olacak mı?

Kripto para birimi ödeme işlemcisi Bitpay'de Şubat ayında kaydedilen toplam işlemlerin %23,71'i Litecoin ağında gerçekleşti.
17:20
10 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para birimi ödeme işlemcisi Bitpay’de Şubat ayında kaydedilen toplam işlemlerin %23,71’i Litecoin ağında gerçekleşti. Litecoin, Şubat ayında kaydedilen bu işlem sayısı ile birçok blockchain ağını geride bıraktı. Protokolün Twitter hesabından yaptığı paylaşımlara göre BitPay’deki Litecoin işlemleri, son dönemlerde istikrarlı bir artış kaydetmeye başladı.

BitPay’de Litecoin’deki İşlem Sayısı Yükselişte

Litecoin ekibinin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında kripto para birimi ödeme işlemcisi BitPay’deki Litecoin işlemlerinin sayısında son dönemlerde istikrarlı bir artış olduğunu belirtti. Kripto para birimi ödeme işlemcisi Bitpay’de Şubat ayında kaydedilen toplam işlemlerin %23,71’i Litecoin ağında gerçekleşti. Kaydedilen bu işlem sayısı ile Litecoin, BitPay’de gerçekleşen işlem sayısı bakımından Şubat ayında birçok popüler blockchain ağını geride bıraktı.

Söz konusu bu artış, elbette LTC‘nin fiyat performansı üzerinde herhangi bir etki yaratmış değil. Kripto para piyasasındaki bu düşüş ivmesi, Litecoin’in (LTC) de son haftalarda değer kayıplarına hız kazandırmasına neden oldu. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama %20’lik bir değer kaybı kaydeden LTC, son 24 saatte de %15’e yakın bir düşüş kaydetti ve 71,45 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Güne sert düşüşler ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %10’a yakın değer kaybetti ve 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 915 milyar dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 400 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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