Okuma Süresi: 2 Dakika

Litecoin (LTC), 15 Şubat tarihinde 100 doların üzerine çıktı. LTC, Mayıs 2022’deki TerraUST çöküşünün ardından dönüm noktasının altına düştüğünden beri ilk kez 100 doların üzerine çıktı.

LTC’de Yüzde 600 Artan Metrik!

Blockchain veri analitik firması IntoTheBlock’a göre, LTC işlemlerinin ortalama boyutu Mart 2023’te %600’ün üzerinde arttı. Şirketin paylaştığı tablo, ortalama LTC işlem boyutunun 2 Mart’ta 13.355 dolardan 23 Mart’ta 81.022 dolara yükseldiğini gösteriyor. Bu durum, büyük işlemlerde altı kat artış anlamına geliyor. Fiyat geri döndükçe ortalama işlem boyutu arttığından dolayı, düşüşü satın almak isteyen büyük yatırımcıların akınına işaret edebilir. Ayrıca uzmanlara göre, finansal güçleri göz önüne alındığında, büyük kripto para yatırımcılarından gelen satın alma baskısı, LTC’yi önümüzdeki haftalarda başka bir ralliye itebilir.

Özellikle kritik bir balina topluluğu arasındaki son birikim eğilimi, bu yükseliş duruşunu daha da doğruladığı belirtiliyor. Santiment verileri, 1 ila 10 milyon LTC tutan Litecoin balina yatırımcılarının satın alma baskısını gösterebilir. Açıklanan grafik, balinaların fiyatın düştüğü 1 Mart’ta alıma başladığını gösteriyor. 1 Mart ile 24 Mart arasında, yaklaşık 80 milyon dolar değerinde 900.000 LTC token’ı eklediler. Bu balina kümesi, gelecekteki kazançlar için kendilerini konumlandırırken daha fazla token biriktirmek için son düşüşten yararlandı.

Santiment Verileri!

Santiment’in piyasa değerinin gerçekleşen değere (MVRV) oranı, son 30 gün içinde Litecoin satın alan yatırımcıların %10 kar elde ettiğini gösteriyor. Tarihsel MVRV trendlerine yakından bakıldığında, LTC holder’larının genellikle %20 bölgesinde kar elde ettikleri görülüyor. Bu durum, 100 doların muhtemelen bir sonraki LTC direnç bölgesi olacağı anlamına gelebilir.

Bununla birlikte Litecoin 100 doların üzerine çıkarsa, holder’ları %27 kar alma çizgisi civarında 115 dolara ulaşana kadar minimum direnç bekleyebilirler. Yine de LTC %15 stop-loss bölgesinde 80 doların altına düşebilirse ayılar bunu tersine çevirebilir. Daha fazla düşüş, holder’ları kayıplarını azaltmaya karar vermeden önce LTC’nin tekrar 70 doların altına gerilemesine neden olabilir.