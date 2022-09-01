Okuma Süresi: 2 Dakika

San Francisco merkezli firma Robinhood bugün yaptığı bir açıklamalarda, 15 milyar dolarlık piyasa değeri ile ve CoinGecko verilerine göre şu anda sekizinci en büyük kripto para birimi olan Cardano’nun (ADA) yatırımcıların talebine karşılık vermek adına listelediğini duyurdu.

ADA Listelemesi

Önde gelen kripto para borsasının bugün yaptığı açıklamanın ardından ADA’nın işlem hacminde küçük bir artış yaşandı. Açıklama sonrasında ADA, 0.448 dolardan 0.462 dolar seviyelerine kısa süreli bir artış yaşadı. Tepki alımları sonrasında kripto para birimi yeniden 0.45 dolar seviyesine geriledi.

Popüler kripto para biriminin yaklaşan Vasil hard fork güncellemesiyle oldukça gündeme gelmesine ek olarak Robinhood’un listeleme kararı ADA için oldukça pozitif bir işaret olduğu belirtiliyor. Ayrıca güncelleme hakkında geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Cardano geliştiricisi Input Output verilerinin önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

DPT’lerin %80’inden fazlası yükseltildi ve izlediğimiz en iyi DApp’lerin %70’inden fazlası, üretim öncesi testlerin başarılı olduğunu onayladı. Beklenen son sürüm için ana ağ bloklarının %75’inin güncellemeyi onaylaması gerekir.

Robinhood’a Dava

Bununla birlikte kripto para borsası Robinhood’un CEO’su Vlad Tenev, geçtiğimiz ay içerisinde bir blog yazısında şirketin zorlu piyasa koşullarından dolayı çalışan sayısını %23’ün azaltma kararı aldığını duyurdu. Açıklamanın ardından toplu bir davayla karşı karşıya kalmıştı. Bununla birlikte yükselen enflasyon oranları ve daha geniş kripto para piyasası gerilemesi, şirketi daha fazla işten çıkarma yapmaya zorladı. Miami’den bir ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı, kripto para borsasının geçen yıl iki hisse senedinin yükselişi esnasında piyasayı manipüle etme suçuyla bir dava açması gerektiğine karar verdi. 2021 yılı içerisinde gerçekleşen olayda GameStop ve AMC hisselerinde yaşanan ciddi yükseliş sırasında taleplere karşılık veremeyen Robinhood, bu hisselerin alımına geçici kısıtlamalar getirmişti.