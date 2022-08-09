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En büyük kripto paralardan biri kritik bir oylama başlattı. Sonuca göre altcoinin önümüzdeki dönemde fiyatı hızla artabilir. Blockchain, yatırımcılara birçok olanak tanıyor. Bunlardan biri de yatırım yaptıkları platformla alakalı kararlara müdahil olabilme olanağıdır. Teklif verebilir, verilen teklifi topluluk oylayabilir. Üstelik sonuçlar müdahaleye kapalıdır ve topluluk neye karar verdiyse bu uygulanır.

Fantom (FTM)

FTM yazı hazırlandığı sırada 0,36 dolardan alıcı buluyor. Son 30 günde ise 0,22 dolar ile 0,393 dolar arasında hareket etti. Piyasa değeri 1 milyar dolara yaklaşan altcoin 55’inci kripto paradır. Maksimum 3,175 milyar arzın 2,55 milyarlık kısmı ise dolaşımda. Dolaşıma daha fazla arzın girmesi altcoin fiyatının talep aynı kalsa bile düşmesi anlamına geliyor. Token emisyonu olarak ifade edilen bu durum, zamanla ne kadar yeni tokenin piyasaya sürüleceğini söyler.

Fantom (FTM) madenciliği CryptoNode protokolü ile 64-bit CPU kullanılarak yapılıyor. İşlemlerin anonim kalmasına olanak tanıyan bu madencilik protokolü yüksek maliyetli donanımlara da ihtiyaç duymaz. Elbette bu madenciler bir çaba içinde ve bunun da bir ödülü var. Bir de ağ üzerinde stake yaparak ödül alabiliyorsunuz. Kritik oylama ise ikini bölümle ilgilidir.

Fantom (FTM) Geleceği

Fantom topluluğu şu anda ağ doğrulayıcılarına ödenen ödülleri azaltmayı amaçlayan bir yönetişim önerisini oyluyor. 50 bin FTM’e sahip olan yatırımcılar ağdaki işlemleri işlemek ve ödüller kazanmak için doğrulayıcı düğümleri de çalıştırabilir. Fantom’un stake ödülü, bir yıllık hak kazanma süresi olan stake edilen tokenler için şu anda %13’tür. Bu ödüller, ağ üzerinden ödenen işlem ücretlerinden geliyor ve 2024 yılına kadar dağıtılması planlanıyor. Bu yeni Fantom teklifi, piyasa ortalamasına uygun olacak şekilde %13’lük stake ödül oranının düşürülmesini savunuyor. Fantom Vakfı iş geliştirme direktörü Sam Harcourt tarafından yazılan teklife göre, Fantom’un ödül oranı, Ethereum, Solana, Avalanche ve diğer layer1 çözümlerinden daha yüksek.

Teklif ayrıca, doğrulayıcılar için Fantom stake ödüllerinin hacmindeki artış göz önüne alındığında oranın düşürülmesi lehine tartışıldı. FTMScan’den elde edilen veriler, Ocak 2021 ile Ocak 2022 arasında doğrulayıcıların kazançlarında %120.000’lik bir artış olduğunu gösteriyor. Harcourt’un önerisi, doğrulayıcılar için ödül oranını düşürerek FTM emisyonlarını 2024’ün ötesine uzatabilir.

Teklifte 5 oylama seçeneği bulunuyor.

%3 ödül ve 9,4 yıl devam edecek.

%4 ödül 7 yıl

%5 ödül 5,6 yıl

%6 ödül 4,7 yıl

Ödül oranında değişiklik yok, 2 yıl içinde sona ersin.

Teklifin oylanması pazartesi günü başladı ve 4 Şubat 2023’e kadar devam edebilir. Anketlerin %67’ye ulaşması halinde oylama 15 Ağustos’ta sona erebilir. Şimdilik topluluğun %99’u ağda %6 stake ödülünü destekliyor. Eğer bu seçenek kabul görürse dolaşıma yeni girecek FTM hızı azalacağı için altcoinin fiyatında hızlı bir yükseliş görebiliriz.