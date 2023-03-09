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Popüler Altcoin İçin Kazanç Fırsatı! Buraya Ulaştığında Fiyatı Sıçrayabilir!

Popüler altcoin dibe yaklaşıyor ve eğer bu seviyeyi geçerse 0,3 dolara doğru hareket devam edebilir.
17:05
9 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Her düşüş kıdemli kripto para yatırımcıları için aslında büyük bir fırsattır. Çünkü fiyat sonsuz kadar düşmez. Eğer bundan sonra da kripto paralar sıfıra gitmeyecekse yine inişli çıkışlı günler göreceğiz. Dünya Kupası ve El Salvador gündemlerinde ciddi kazançlar getiren popüler bir altcoin kritik destek seviyesine doğru yolculuğunu sürdürüyor. Buradan bir sıçrama yapma ihtimali ise kuvvetli görünüyor.

Algorand (ALGO)

Kripto paraların kümülatif değeri yaklaşık 150 milyar dolar eridi. Son 30-40 gündeki altcoin erimesi de bu açıdan bakıldığında herkesi vurmuş gibi görünüyor. Popüler altcoinlerden biri olan ALGO Coin de kendi özelinde yaşadığı sorunlar ve genel piyasa düşüşünden nasibine düşeni aldı. Algorand fiyatı, 21 Şubat’ta yükselen bir destek hattını dirence çevirdi ve altında yaptığı kapanışlarla istikrarlı düşüşü başladı. Aşağı yönlü hareketten önce günlük RSI’da düşüş görünümü oluştu. Bu aslında yatırımcıları yaklaşan değer kaybına karşı önden uyarıyordu.

İlginç bir şekilde, aşağı yönlü hareket başladığından beri fiyat hiç sıçramadı ve yakın zamanda fiyat 0,618 Fib geri çekilme destek seviyesinin altına indi. Peki bundan sonra ALGO Coin nasıl bir yol çizecek. Güncel teknik veriler eğer BTC cephesinde bir ara toparlanma olursa iyi bir kazanç fırsatının kapıda olduğunu söylüyor.

ALGO Coin Yorum

ALGO Coin için bir sonraki destek alanı 0,19 dolar seviyesinde. ALGO Coin eğer bu seviyeden bir sıçrama göremezse 0,16 dolara doğru düşüşünü devam ettirebilir. Altı saatlik grafikteki teknik analize daha yakından bakıldığında, düşüşün iki bölümünün neredeyse 1:1,61 oranına sahip olduğu görülmektedir. Bu, hem A-B-C düzeltmesinde hem de beş dalgalı aşağı yönlü hareketlerde yaygın görülen bir durumdur. 1:1,61’lik bir uzunluk, daha önce belirtilen 0,19 dolarlık destek alanıyla da çakışıyor.

İlk olarak ALGO fiyatının bu seviyeye ulaşması gerekiyor. Ardından bir toparlanma başlamalı fakat altı saatlik grafikteki RSI bir yükseliş sapması oluşturmuyor. Yani düşüş gerçekleştiğinde yatırımcıların giriş için gözünü RSI’a dikmesi gerekecek. İzleyip görmek isteyenler 0,19 dolarda gelmesi beklenen tepki alışlarını yakın takibe alabilir. Önemli bir sıçrama, düzeltmenin tamamlandığı ve yeni zirve için fiyatın yönünü kuzeye çevirdiğini söyleyecek. Öte yandan, zayıf bir sıçrama, trendin hala düşüş eğiliminde olduğu ve fiyatın 0,16 dolar desteğine düşebileceğini gösterir.

Düşüş görünümünün sona ermesi için fiyatın tepki yükselişinde 0,23 dolar üzeri kapanışlar yapması gerekir. Sonraki hedef ise muhtemelen 0,3 dolar olacaktır.

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