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Popüler 11’i Aşkın Kripto Para Sıfıra Gidebilir! Hangileri?

LUNA'dan daha acı verici olacak. Peş peşe iflaslarla birçok kripto paranın sıfıra doğru gittiğini görebiliriz.
17:00
9 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir devin çöküşü elbette zincirleme iflasları beraberinde getirecektir. Toz bulutu henüz dağılmadı ancak bazı şeylere dikkat edilmesi gerekiyor. Günlerdir özellikle Solana ekosistemindeki kripto paraların çok ciddi kayıplar yaşayabileceğinden bahsetmiştik. Bunun sebebi FTX, Alameda ile Solana arasındaki bağlantıydı. Fakat iflasa gitmesi muhtemel kripto paralar Solana ile sınırlı değil.

Solana (SOL) Yorum

Solana ağının yerel tokeni SOL, önceki 48 saat içinde ciddi bir fiyat düşüşü yaşadı. Çünkü Alameda kendi FTT Tokenlerini kurtarmak için SOL satışlarını hızlandırdı. Daha da önemlisi bugün detaylarını paylaştığımız kilit açılışları başladı ve fiyatı tek haneye düşürebilecek bir hamle görebiliriz. Yarın bu saatlerde muhtemelen doğrulayıcıların SOL token kilitleri açılmış olacak ve satışlara başlayacaklar.

Solana, 2021 özel ICO sürecinde Alameda Research dahil olmak üzere bir dizi özel yatırım grubundan yaklaşık 300 milyon dolar topladı. Yatırım turuna katılımlarıyla Alameda’ya esasen SOL’un bir kısmının mülkiyeti verildi. Borsanın kendi kripto parası FTT’yi dengelemek için SOL dahil varlıkları sattığına dair spekülasyonlar vardı. Bunun nedeni, yaşadığı yakın zamanda açıklanan likidite endişeleriydi. Alameda’nın, toplam milyarlarca dolar değerinde SOL tokeni olduğu biliniyor. Bütün bunlar, iddia edilen dampinge güven verdi ve tarafların hiçbiri bu spekülasyonları reddetmedi veya doğrulamadı.

Şirketin çıkarlarının ötesinde, FTX ve Solana bir dizi başka yatırım ortaklığı kurmuştu. 2022’nin başlarında FTX, fiziksel tokenler tarafından desteklenen ve getirilerini yatırımcılarla paylaşacak olan Solana ile ilgili bir ETP’yi tanıtmak için CoinShares ile iş birliği yaptı. Bu tür iş birlikleri ve yatırımlar zaten biliniyor. FTX veya Alameda iflas ederse, Solana için geniş kapsamlı sonuçları olabilir. Ek olarak, FTX ve Alameda’ya bağlı tüm SOL, tasfiye endişeleriyle de satılıyor olabilir.

İflasa Gidebilecek Kripto Paralar

Solana ekosisteminde ve FTX, Alameda tarafından yatırım yapılan birçok kripto para projesi bulunuyor. Mesela son günlerin en popüler tokeni Aptos (APT) bunlardan biridir. Nitekim onun da fiyatı hızlı biçimde eriyor. Gelin kısaca FTX, Alameda’nın iflasıyla fiyatının sıfıra gitme ihtimali olan bağlantılı tokenleri inceleyelim.

  • Solana (SOL)
  • STEPN
  • Serum (SRM)
  • Aptos (APT)
  • Bonfida (FIDA)
  • Mango
  • Solend
  • Star Atlas (ATLAS/POLIS)
  • Solanium
  • MNDE
  • SUI

FTX, Alameda’nın elinde bu kripto paraların bazılarından o kadar fazla var ki, bunları dolaşıma sokarsa çoğunun dolaşım arzı %50’nin üzerinde artacaktır. Yukarıdaki kripto paralar haricinde Solana ve Aptos ekosistemindeki tokenler oldukça risklidir. Pazar gününden bu yana yaptığımız uyarı son %40’ı aşan kayıplarla teyit edilmiş oldu.

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