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Ethereum’daki (ETH) balina seviyesi yatırımcılar, piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto paradan biriktirmeye devam ediyor. Kripto analiz şirketi Santiment’ten alınan veriler, bir milyon veya daha fazla ETH tutan milyarder balina seviyesi Ethereum adreslerinin 11 Eylül’den beri varlıklarına 3.5 milyondan fazla ETH eklediğini ortaya koyuyor.

Ethereum’da Balinaların Birikim ve Yeniden Dağıtım Eğilimi

Kripto analiz şirketi Santiment, en büyük altcoin Ethereum için dikkat çeken bir veriyi paylaştı. Analiz şirketi, “1 milyon dolar veya daha fazla ETH tutan milyarder Ethereum balinaları 11 Eylül’den beri 3.5 milyondan fazla ETH alarak varlıklarını yüzde 14 artırdı. Şu anda bu tür 132 adres var.” diyerek milyarder Ethereum balinalarının aktif bir şekilde birikim yaptığına dikkat çekti.

Santiment’ın dikkat çektiği gerçeklik, 15 Eylül’de başarılı bir şekilde gerçekelen The Merge güncellemesinden beri milyarder Ethereum balinalarının ETH varlıklarında yüzde 14’lük artışa işaret ediyor. Bu noktada bir milyon veya daha fazla ETH tutan yalnızca 132 adresin bulunuyor olması ve bu adreslerdeki ETH miktarının 28.55 milyon ETH ile (yazım sırasında yaklaşık 36 milyar dolar) tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını da eklemek gerekiyor.

Öte yandan Ethereum köpekbalıklarının ve balinalarının (milyarder balinaların altında yer alan ve 100 ila 1 milyon ETH tutan yatırımcı grubu) ETH varlıklarını sattıkları görülüyor. Ethereum köpekbalıklarının ve balinalarının yeniden dağıtım eğilimi, yine Santiment’ın verilerine göre Ethereum Blockchain’in Proof of Work‘ten (PoW) Proof of Stake (PoS) konsensüs mekanizmasına geçişinden kısa bir süre sonra başladı.

ETH Fiyatı Düşüş Trendinde Kalmaya Devam Ediyor

Balina aktivitesi ve The Merge‘nin getirdiği yeni Blockchain dinamiklerine rağmen Ethereum fiyatı büyük ölçüde kırmızı bölgede işlem görmeye devam etti. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre ETH, geçen ay yaklaşık yüzde 6,21 değer kaybetti. En büyük altcoin, yazım sırasında ABD doları karşısında yüzde 0,70 düşüşle bin 292 dolardan el değiştiriyor. 21milyon.com’un sağladığı verilere göre ETH, Türk lirası karşısında ise son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,45 düşüşle 24 bin 413 liradan işlem görüyor.

Güncel verilere iyi tarafından bakan analistler ve piyasa uzmanları, yeniden dağıtım yapan balina seviyesi adreslerin aktif birikime dönmeleriyle birlikte ETH fiyatının destek bulacağını ve yükseleceğini öngörüyor.