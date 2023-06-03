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Kripto para piyasasındaki volatilite, hafta sonuna başlarken ciddi bir düşüş kaydetti. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,2 gibi düşük oranlı bir değer artışı ile 27.150 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap’in (CMC) güncel verilerine göre 1,14 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,2 gibi düşük oranlı bir değer artışı kaydederek 27.150 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde düşük oranlarda değer artışları kaydetti. Ethereum (ETH), %1’e yakın bir yükseliş kaydederek 1903 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,14 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Ayrıca kripto para piyasası, hafta sonuna oldukça düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 30 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Öte yandan kripto para piyasasındaki yükseliş eğiliminin de %10’un üzerinde bir değer artışı kaydeden TRON (TRX), gün içinde güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve 0,084 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

TRON (TRX), Immutable (IMX), Lido DAO (LDO), WOO Network (WOO) ve Optimism (OP) kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki çoğu altcoin’in aksine gün içerisinde düşüşe geçen ve değer kayıplarına hız kazandıran kripto para birimleri de oldu. Casper (CSPR), The Graph (GRT), Toncoin (TON), Theta Network (THETA) ve Conflux (CFX) ise kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer kayıplarını kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.