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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir değer artışı kaydederek 26.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,12 trilyon dolar seviyesine ulaştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’e yakın bir değer artışı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 26.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışlarının da etkisiyle hafta sonuna yükseliş ile başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde düşük oranlarda değer artışları kaydetti. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,12 trilyon dolar seviyesine ulaştı. Ethereum (ETH) ise kaydettiği son yükselişlerin ardından 1825 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Öte yandan kripto para piyasası, hafta sonuna nispeten düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass’ın paylaştığı güncel verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 30 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’in hafta sonuna yükseliş ile başlaması ile birlikte kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti. SingularityNET (AGIX), Pepe (PEPE), Huobi Token (HT), Zcash (ZEC) ve Kava (KAVA) gün içerisinde kaydettikleri son yükselişler ile birlikte CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki yükseliş eğilimine karşın gün içerisinde düşüşe geçen kripto para birimleri de oldu. Render Token (RNDR), Optimism (OP), TRON (TRX), ApeCoin (APE) ve BNB ise kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.