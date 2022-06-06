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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde kaydettiği yükseliş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 31.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki bu yükselişin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1.875 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,33 trilyon dolara ulaştı. Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 800 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde

Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde kaydetmeye başladığı yükseliş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 31.300 dolar seviyelerine yükseldi. Bitcoin’deki yükselişin de etkisiyle piyasadaki çoğu kripto para birimi değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %4’lük bir yükseliş kaydetti ve 1.870 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise 1,33 trilyon dolara ulaştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB) 306 dolar, Cardano (ADA) 0,62 dolar, XR 0,40 dolar, Solana (SOL) 41 dolar ve Polkadot (DOT) ise 9,7 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki volatilite de son günlerde önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 800 milyon dolarlık short ve long pozisyon tasfiye oldu.