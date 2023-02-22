CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı ve değer kaybı kaydeden kripto para birimleri!

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Lider kripto para birimi Bitcoin’in 24.100 dolar fiyat seviyelerine gerilemesi ile birlikte kripto para piyasası da güne düşüş ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.645 dolar fiyat seviyelerine geri çekildi. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,08 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Kripto Para Piyasası, Güne Düşüş ile Başladı

Güne düşüş ile Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,5’lik bir değer kaybı kaydetti ve 24.100 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki düşüşün de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,08 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.645 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 130 milyon dolar değerinde 130 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Solana (SOL) ve Polygon (MATIC) ise piyasa değeri en yüksek ilk 20 kripto para birimi arasında, gün içerisinde en yüksek oranlı değer kaybı kaydeden kripto varlıklar oldu. Kaydettiği son değer kayıplarının ardından SOL 23,6 dolar fiyat seviyelerinden ve MATIC ise 1,35 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Öte yandan Ankr (ANKR), kripto para piyasasındaki düşüşe karşın kaydettiği %50’lik yükseliş ile CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimi oldu. Ayrıca Filecoin (FIL), Basic Attention Token (BAT) ve Tezos (XTZ) da gün içerisindeki düşüşe karşın kripto para piyasasında pozitif ayrışan kripto varlıklar arasında yer aldı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.