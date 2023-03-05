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Kripto para piyasası, hafta içerisinde Silvergate Bank haberinin etkisiyle güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı. Son günlerde oldukça yüksek volatilitede fiyat hareketleri kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 22.400 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Piyasada Haftalık Kapanışa Saatler Kaldı

Kripto Bankası Silvergate’in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunacağı yıllık raporu erteleme talebinde bulunması kripto para ekosisteminde hafta içerisinde işleri epey karıştırdı. Coinbase, Circle ve Paxos başta olmak üzere birçok kripto şirketi de Silvergate ile bağlarını kopardıklarını açıklamasının ardından kripto para piyasası saatler içerisinde güçlü bir düşüş yaşadı ve piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta sonuna da yüksek volatilite ile başladı ve kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 22.400 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde çeşitli düşük oranlı değer artışları kaydetti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,02 trilyon dolar seviyelerine ulaştı.

Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Öte yandan kripto para piyasasındaki yön belirsizliği sürerken piyasada hafta içerisinde içerisinde pozitif ayrışan ve güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan kripto para birimleri de oldu. Haftanın öne çıkan kripto para birimleri, son 7 günlük zaman dilimi içerisinde %30’lara varan değer artışları kaydetti. CoinMarketCap verilerine göre son 7 günlük zaman dilimi içerisinde piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında en yüksek oranlı değer artışı kaydeden kripto para birimleri SNX, MKR ve AGIX, XDC ve EOS oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.