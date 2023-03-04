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Piyasa Gurusu Önemli Seviyeleri İşaretleyip Duyurdu: Bu Altcoin Önemli Bir Aralıkta

Ünlü kripto para analisti Ali Martinez, en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin'in (DOGE) şu anda önemli destek ve direnç seviyelerinin tam ortasında hareket ettiğini belirterek o seviyeleri işaretledi.
08:31
4 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü kripto para analisti Ali Martinez, en büyük köpek temalı kripto para Dogecoin‘in (DOGE) şu anda önemli destek ve direnç seviyelerinin tam ortasında hareket ettiğini belirterek o seviyeleri işaretledi.

DOGE İçin Önemli Seviyeleri İşaretledi

Kripto para analisti Ali Martinez, ünlü milyarder Elon Musk’ın desteklediği Dogecoin için önemli destek seviyesinin 0,075 dolar olduğunu çünkü bu fiyat seviyesinde yaklaşık 34.4 milyar coin tutan 44 bin cüzdan adresinin alım yaptığına dikkat çekti. Analist, DOGE için önemli direnç seviyesinin 0,086 dolar olduğunu, çünkü 13 milyar coin tutan 92 bin cüzdan adresinin bu fiyattan alım yaptığını belirtti.

Martinez, DOGE’un yukarı ya da aşağı yönde hareket etmesinde bu iki seviyenin önemli olduğunu, her iki seviyenin de dikkatle takip edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Dogecoin bu yazının hazırlandığı sırada sırada 0,07629 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre en büyük kripto paralar listesinde sekizinci sırada yer alan DOGE, son 24 saatte yüzde 1,35 ve son 7 günde yüzde 4,7’nin üzerinde değer kaybetti. Veriler Dogecoin’in 2023’ün başından bu yana yüzde 14’ün üzerinde yükseldiğini gösteriyor. Güncel fiyatlarla DOGE, 2021’in Mayıs ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 0,731 doların hala yüzde 89 altında fiyatlanıyor.

Dogecoin’i Çevreleyen Önemli Haberler

Son günlerde Dogecoin’i çevreleyen önemli haberler arasında Coins.ph tarafından işletilen bir kripto para borsası olan Coins Pro’nun kısa süre önce DOGE’u listelemesi geliyor. Coins.ph, aylık 7 milyondan fazla aktif kullanıcısı olduğunu bildiren Filipinler merkezli bir kripto para şirketidir.

Ayrıca, DOGE fiyatı yatay bir seyirdeyken kripto para balinaları en büyük köpek temalı kripto parada büyük transferler gerçekleştirmeye devam ediyor. Dogecoin ağındaki büyük hareketlilikleri takip eden bir proje olan Dogecoin Whale Alert, geçen hafta 5 milyon veya daha fazla miktarda DOGE’un taşındığı yaklaşık 99 işlem olduğunu bildirdi.

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