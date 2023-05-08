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Sabah saatlerinde düşüşe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’e yakın bir değer kaybı kaydederek 28.150 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, sabah saatlerinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin Güne Düşüş ile Başladı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün ilk saatlerinden bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 28.150 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kaybının etkisiyle yeniden düşüşe geçti ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de sabah saatlerinde değer kayıplarına hız kazandırdı.

Piyasadaki bu düşüş eğiliminin de etkisiyle son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,5’lik bir değer kaybı kaydeden Ethereum (ETH), 1860 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 135 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte BNB 317 dolar seviyelerinden, XRP 0,43 dolar seviyelerinden, Cardano (ADA) 0,36 dolar seviyelerinden, Dogecoin (DOGE) 0,074 dolar seviyelerinden, Polygon (MATIC) 0,93 dolar seviyelerinden, Solana (SOL) ise 21,2 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Lider kripto para birimi Bitcoin’deki düşüşün etkisiyle piyasadaki çoğu kripto para birimi de değer kayıplarına hız kazandırdı. Sabah saatlerinde düşüş yönlü ivme yakalayan Sui (SUI), PancakeSwap (CAKE), Immutable (IMX), Optimism (OP) ve Lido DAO (LDO) da kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri arasında ilk beş sırada yer aldı.